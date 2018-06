Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Oracle auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 US-Dollar belassen. Ungeachtet der zuletzt gesunkenen Marktanteile im Datenbankgeschäft halte der Softwarekonzern mit einem Weltmarktanteil von immer noch über 40 Prozent die Spitzenstellung in diesem Segment, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ck Datum der Analyse: 07.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2018-06-07/11:35

ISIN: US68389X1054