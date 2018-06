Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Lenzing-Aktie: Kurs fast halbiert - Aktienanalyse Der Zellulosefaser-Spezialist Lenzing (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wien: LNZ, Nasdaq OTC-Symbol: LNZNF) gehört derzeit an der Börse nicht gerade zu den Lieblingen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. Gegenüber dem Rekordhoch bei knapp 181 Euro aus dem Februar 2017 habe sich der Kurs fast halbiert. Grund seien die eingetrübten Geschäftsaussichten. In den e. [mehr] Der Aktionär Deutsche Bank-Aktie in Abwärtsbewegung - daran wird sich auch so schnell nichts ändern - Aktienanalyse Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Skeptisch zeigt sich Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB). Die Deutsche Bank stehe heute im Fokus. Gestern habe es vonseiten der CFO geheißen, dass man sich wohl darauf einstellen müsste, dass die Umsätze im 2. Quartal hinter denen . [mehr] boerse-daily.de eBay-Aktie: Chancen auf Ausbruch stehen recht zuversichtlich - Chartanalyse Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktie: Chancen auf Ausbruch stehen recht zuversichtlich - Chartanalyse Technologietitel sind gefragt wie schon lange nicht mehr, darunter zuletzt wieder auch das Papier des US-amerikanischen Online-Auktionshauses eBay (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY), so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. Seit den Tiefstständen aus Anfang 2009 könne ein langfristiger Aufwärtstrend in dem Wertpapier von eBay. [mehr] Kolumnen mehr > Christian Zoller DAX - Durchbruch nach oben bleibt aus! Der DAX notiert aktuell bei 12.860 Punkten. Ein Durchbruch nach oben über 12.900 Punkte blieb bisher aus. Der DAX befindet sich weiterhin in der neutralen Zone zwischen 13.000 und 12.760 Punkten. Wobei unter 13.000 Punkten im großen Bild eher mit Abgaben zu rechnen ist. Die ersten Anlaufmarken nach unten liegen weiterhin bei 12.550 und 12.300 Punkten. Kann sich der DAX wieder erholen und über 13.000 Punkte ansteigen, wäre das Verlaufshoch um 13.200 Punkte das erste Anlaufziel. Es muss auf einen Ausbruch nach unten oder oben gewartet werden. Fazit: DAX unter 13.000 Punkten schwach mit mögliche. [mehr] Walter Kozubek Eur/USD-Puts mit 176%-Chance bei Kursrückgang auf 1,1733$ Laut dem UBS KeyInvest TrendRadar ist der Eur/USD-Kurs aus einem aufwärtsgerichteten Trendkanal nach unten hin ausgebrochen. Die Kursziele liegen nun bei 1,1733 bzw. 1,1684 USD. Ein SL-Limit sollte bei 1,1859 USD platziert werden. Risikobereite Anleger, die beim aktuellen Eur/USD-Kurs von 1,1822 USD von einem bald eintretenden Kursrutsch des Euro gegenüber dem USD ausgehen, könnten nun ein Investment in Short-Hebelprodukte ins Auge fassen. Put-Optionsschein mit Basispreis bei 1,18 USD Der Goldman Sachs-Put-Optionsschein auf Eur/USD mit Basispreis bei 1,18 USD, BV 100, Bewertungstag 20.7.18, ISIN: DE000GD87Y07 wurde beim Eur/USD-Kurs von 1,1822 USD mit 0,83 - 0,85 Euro gehandelt. Gibt der Euro/USD-Kurs in den nächsten Tagen au. [mehr] Deutsche Bank: Charttechnik mit Kaufsignal! Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) hatte im Mai deutliche Kurseinbrüche zu verzeichnen und fiel im Tief bis auf 9,07 Euro (31.05.18). Hier nun setzte zum Start in den Juni eine Gegenbewegung ein, welche aus Sicht der Markttechnik nun eine 1-2-3 Formation durch das Übersteigen des Hochs vom 04.06.18 bei 9,79 Euro ausgebildet hat. Wir nutzen dies zum Neueinstieg, sichern diesen jedoch recht eng mit einem StopLoss unter dem gestrigen Tief bei 9,33 Euro ab. Deutsche Bank Tageschart Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf . [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

