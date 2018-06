Die SIGNAL IDUNA bietet den Tarifparteien in den Schwerpunktbranchen Handwerk, Handel und Gewerbe ab sofort eine individuelle Lösung für das Sozialpartnermodell in der bAV an. Dabei fokussiert sich die SIGNAL IDUNA auf eine Gesamtlösung aus marktfähigen Produkten, voll digitalisierten Services für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...