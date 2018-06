BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich hoffnungsvoll gezeigt, dass Deutschland bei der Abstimmung im UN-Sicherheitsrat am Freitag zu einem nichtständigen Mitglied gewählt wird. "Ich habe bei meinen zahlreichen Gesprächen in den vergangenen Monaten viel Unterstützung und Ermutigung für unsere Vorhaben erfahren", sagte Maas vor seiner Abreise nach New York laut einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes.

Deutschland sei bereit, erneut als nichtständiges Mitglied des Sicherheitsrates "Verantwortung bei der friedlichen Lösung von Krisen zu übernehmen", hob er hervor. "Gerade in der aktuellen Situation brauchen wir starke und handlungsfähige Vereinte Nationen." Für die Wahl hoffe er auf ein gutes Ergebnis, sagte der deutsche Außenminister.

Wird Deutschland gewählt, dann will Berlin den Sitz nach Angaben von Außenamts-Staatsminister Michael Roth (SPD) auch dazu nutzen, eine einheitlichere Position der Europäer in dem Gremium zu erreichen. "Ich würde mir wünschen, dass wir uns nicht allein freuen, dass Deutschland zwei Jahre den Sitz im Sicherheitsrat hat", sagte Roth beim "WDR-Europaforum" in Berlin. Vielmehr solle Berlin nach den zwei Jahren "gemeinsam mit Frankreich die europäische Stimme gestärkt" haben - in einer Zeit, in der andere Europa spalten wollten.

Zu dem Vorschlag von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für gemeinsame europäische Sitze im Weltsicherheitsrat und eine vorherige Abstimmung der europäischen Position in einer Art europäischem Sicherheitsrat betonte Roth, die EU solle auf Frankreich zugehen, damit das Land, das als einziges in Europa über einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat verfügt, "perspektivisch mit anderen für die EU" spreche. "In einem ersten Schritt wäre mir daran gelegen, dass wir Frankreich stärken", forderte er.

Derzeit lähme Europa allerdings die Einstimmigkeit in der Außenpolitik, und es sei der EU bisher nicht gelungen, mit einer Stimme zu sprechen. "Wir dürfen nicht auf die großen Vertrags- und Strukturreformen warten", forderte Roth aber mit Blick auf die deutschen Pläne für mehr europäische Abstimmung im Sicherheitsrat. Bei einer Kooperation der wichtigen europäischen Länder in zentralen Fragen könne "Europa neue Glaubwürdigkeit gewinnen", hob er hervor. "Donald Trump wird nur zu beeindrucken sein durch konkrete Ergebnisse."

June 07, 2018

