Digital Energy Solutions will künftig Ladelösungen für Elektrofahrzeuge zum Leasen anbieten. Dafür erweitert das Unternehmen seine Partnerschaft mit Alphabet Fuhrparkmanagement.Digital Energy Solutions will seinen Kunden künftig das Leasing von Ladeinfrastruktur sowie die Integration von damit verbundenen Ladediensten anbieten. Das Joint Venture von BMW und Viessmann vertieft dafür seine Partnerschaft mit der Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH. Am Ende der Leasinglaufzeit sollen die Kunden die Ladestation, die laut Digital Energy Solutions in das Gesamtenergiemanagement des Unternehmens integriert ...

