Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wenn der EZB-Rat in der kommenden Woche in Riga zusammentritt, soll nach Meinung von Fachleuten über das Ende des Anleihekaufprogramms diskutiert werden, berichten die Analysten der Helaba. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung in Italien und ein Auge schon auf Spanien gerichtet, falle die Vorstellung eines Teilrückzugs der Notenbank als Stabilitätsfaktor doch schwer. Ungeachtet des anhaltenden Drucks auf italienische Staatsanleihen habe die Nachfrage nach Zinspapieren beste ...

