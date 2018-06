Die Wertpapierexperten der Commerzbank haben ihr Kursziel für die Aktien der BAWAG von 54,0 Euro auf 50,0 Euro gesenkt. Das Anlagevotum "Buy" bleibt indessen unverändert.

Das geringere Kursziel begründet der Analyst Michael Dunst unter anderem mit dem schwächer als erwartet ausgefallenen Gewinn im ersten Quartal. Aufgrund dessen hat der Experte seine Gewinnschätzungen für 2018 und 2019 nach unten geschraubt. Dennoch rechnet der Analyst damit, dass sich die Kapitalsituation der BAWAG in den kommenden Jahren gut entwickelt und behält daher seine Kaufempfehlung bei.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Commerzbank-Analysten nun 3,94 Euro für 2018, sowie 4,19 bzw. 4,42 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,02 Euro für 2018, sowie 2,17 bzw. 2,29 Euro für 2019 bzw. 2020.

Am Donnerstag zu Mittag notierten die BAWAG-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,22 Prozent bei 39,68 Euro.

