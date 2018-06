Zürich (ots) -



Sind die Schweizerinnen und Schweizer bereit ihre Fahrten zu

teilen? Erfahrungen mit Sharing-Plattformen wie Airbnb beweisen, dass

Teilen im Trend liegt. Digitale Technologien sind das Fundament neuer

Mobilitätsmodelle. Mit der Mobilitäts-Plattform IDOSH will die SBB

ihren Kunden eine Lösung für die «First and Last Mile» anbieten und

damit den Weg zur Bahn noch attraktiver gestalten.



Der Individualverkehr kann noch besser mit dem öffentlichen

Verkehr kombiniert werden. Dank digitaler Technologien und der

Entwicklung neuer Plattformen verändert sich die Mobilität von

Pendlern laufend. Züge, Busse und Autos kommunizieren untereinander

und mit den Fahrgästen. Mit dem Ziel, ihr gesamtheitliches

Mobilitätsangebot von Tür zu Tür zu organisieren, wählt die SBB das

Zürcher Start-up IDOSH als Mobilitätspartner und realisiert ein

wegweisendes Pilotprojekt.



Die Innovation: Kombinierte Mobilität



In der Entwicklung neuer Informations- und

Kommunikationstechnologien steckt grosses Potential auch für eine

nachhaltige und ökonomische Mobilität, die dadurch in Zukunft

unkomplizierter, schneller, flexibler und nahezu massgeschneidert

wird. Neue Marktteilnehmer werden das bestehende Angebot in der

Schweiz ergänzen und dazu beitragen, die bestehenden Infrastrukturen

ökonomischer und ökologischer nutzen zu können.



Das Projekt: Von der Haustür zum Bahnhof



Das «First and Last Mile» Projekt der SBB bietet eine

gesamtheitliche Mobilitätslösung, welche die Nutzung von Auto und Zug

kombiniert. Der Grundgedanke des gemeinsamen Fahrens der ersten und

letzten Kilometer vom oder zum Bahnhof deckt die neuzeitlichen

Kundenbedürfnisse der veränderten Mobilität ab, indem Autofahrer

Pendler auf ihrem Weg zum Bahnhof mitnehmen. Dafür finden sich Fahrer

und Mitfahrer auf der Mobilitätsplattform IDOSH und buchen sich

gegenseitig, so wie man das von Uber kennt. Während der Pilotphase

ist das Mitfahren über die IDOSH Plattform noch kostenlos.



Wir sind IDOSH



Mit der IDOSH-Community greift das Team des 2016 gegründete

Schweizer Startup IDOSHARING AG den aktuellen Trend der Sharing

Economy auf. IDOSH ist eine Mobilitäts-Plattform, welche

Verkehrsteilnehmer verbindet und motiviert, Ihre gemeinsame Strecke

zu teilen. Dank intelligenten Algorithmen werden Fahrten nur dann

angezeigt, wenn es auch ökologisch und ökonomisch Sinn macht. Das

Ziel ist es, dadurch die Verkehrsinfrastruktur effizienter zu nutzen

und den CO2 Ausstoss zu verringern.



