Nach fünfjähriger Entwicklungsarbeit haben Soex und die I:Collect GmbH die nach eigenen Angaben weltweit erste typenunabhängige Schuhrecyclinganlage in Wolfen in Sachsen-Anhalt vorgestellt. Die neue Anlage sei erstmalig in der Lage, alle Schuhtypen mechanisch in ihre ursprünglichen Bestandteile zu zerlegen, um daraus Sekundärrohstoffe - wie beispielsweise Gummi, Leder oder Schaumstoff - zu gewinnen. ...

