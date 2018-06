Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Dürr anlässlich eines angekündigten Zukaufs von 105 auf 104 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der geplante Erwerb der Umwelttechniksparte des US-Unternehmens Babcock & Wilcox für 110 Millionen Euro sei vernünftig, aber nicht bahnbrechend, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel orientiere sich an dem von ihm für 2019 erwarteten Free Cashflow./edh/ajx Datum der Analyse: 07.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2018-06-07/12:20

ISIN: DE0005565204