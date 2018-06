Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät von Poll Immobilien bezüglich der Beteiligung der DBAG an von Poll Immobilien DGAP-News: Willkie Farr & Gallagher LLP / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät von Poll Immobilien bezüglich der Beteiligung der DBAG an von Poll Immobilien 07.06.2018 / 12:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) beteiligt sich an der von Poll Immobilien GmbH (von Poll Immobilien), einem der führenden Maklerunternehmen mit Fokus auf Premium-Wohnimmobilien in der DACH-Region. von Poll Immobilien wurde im Jahr 2000 als Maklerunternehmen mit Fokus auf hochwertige Wohnimmobilien im Rhein-Main-Gebiet gegründet. Inzwischen hat sich von Poll Immobilien in der DACH-Region zu einer der führenden Makler-Plattformen in seinem Segment entwickelt. Das Netzwerk des Unternehmens besteht heute aus rund 300 Büros in Deutschland und weiteren Standorten in neun europäischen Ländern. Die meisten dieser Büros werden von selbstständigen Vertriebspartnern betrieben. Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG initiiert geschlossene Private-Equity-Fonds und investiert an der Seite der DBAG-Fonds in gut positionierte mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotenzial. Einen Schwerpunkt legt die DBAG auf die Industriesektoren, in denen der deutsche Mittelstand im internationalen Vergleich besonders stark ist. Das vom DBAG-Konzern verwaltete und beratene Kapital beträgt rund 1,8 Milliarden Euro. Berater der Transaktion Das Willkie Team umfasste die Partner Dr. Axel Wahl (Federführung), Mario Schmidt (beide Corporate), Dr. Patrick Meiisel, Dr. Bettina Bokeloh (beide Tax), Dr. Christian Rolf (Arbeitsrecht) und die Associates Lukas Nein, Erik Göretzlehner, Matthias Strecker (alle Corporate) und Tim Bulian (Arbeitsrecht, alle Frankfurt). Willkie Farr & Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit ungefähr 700 Anwälten mit Büros in New York, Washington, Houston, Paris, London, Mailand, Rom, Frankfurt am Main und Brüssel. Der Hauptsitz der Kanzlei ist in New York, 787 Seventh Avenue, Tel.: +1 212 728 8000. Frankfurt am Main, 7. Juni 2018 07.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 693379 07.06.2018

