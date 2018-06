Spaniens neue Regierung ist offiziell im Amt - erstmals gehören ihr mehr Frauen als Männer an. Doch die Personalien sorgen direkt für Ärger.

Fünf Tage nach Amtsübernahme des neuen spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez ist dessen Kabinett am Donnerstag von König Felipe VI. vereidigt worden. Die Zahl der Ministerien in der Regierung des Sozialisten beträgt 17. Das sind vier mehr als bei seinem konservativen Vorgänger Marino Rajoy. Dieser wurde bei einem Misstrauensvotum abgewählt. In dem neuen Kabinett sind Frauen erstmals in der Geschichte des Landes deutlich in der Mehrheit. ...

