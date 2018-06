Für viele ist es längst Routine: Bei Ankunft im Hotel oder Restaurant fragen sie als erstes nach dem WLAN. Das ist gefährlich, Experten sind alarmiert. Dabei lassen sich die Risiken problemlos umgehen.

Wer die WLAN-Suche in seinem Handy aktiviert, bekommt meist dutzende Ergebnisse, unabhängig davon, wo er sich befindet. Egal ob Hotel, Restaurant oder Café: Es gehört heute zum guten Ton, seinen Kunden freies Internet anzubieten. Auch an immer mehr öffentlichen Plätzen gibt es sogenannte Hotspots. Handynutzer wiederum nehmen die Angebote gerne in Anspruch, sei es, weil sie Datenvolumen sparen wollen, sei es, weil sie beispielsweise im nichteuropäischen Ausland sind und dort gar keinen Datentarif haben.

Doch was für den Nutzer zunächst praktisch erscheint, kann gravierende Konsequenzen haben, warnt Stefan Middendorf: "Wer sich einfach verbindet, geht eine große Gefahr ein." Middendorf kümmert sich als Hauptkommissar beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg um das Thema Mediensicherheit. Seine Erfahrung: Obwohl sie es eigentlich besser wissen sollten, gehen viele Nutzer blauäugig mit ihren Daten um.

In Bezug auf öffentliche WLANs bedeutet das: Sie nutzen die Verbindung, als wären sie im heimischen WLAN oder im eigenen Datentarif. So schicken sie etwa Fotos über Whatsapp, überprüfen ihre E-Mails oder suchen nach neuen Amazon-Angeboten. Sind die Passwörter auf dem Handy gespeichert, muss der Nutzer noch nicht einmal selbst tätig werden, die Synchronisation der E-Mails etwa geschieht voll automatisch.

Das Problem: Ein öffentliches WLAN ist eben nicht dasselbe wie das private WLAN zuhause. Knackpunkt ist der Router, der die Daten überträgt. Wer die Kontrolle über den Router hat, hat eben auch die Kontrolle über die Daten ...

