Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Infineon vor einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Das Management des Chipherstellers dürfte das angepeilte solide Wachstum aus eigener Kraft und die mittelfristigen Margenaussichten bekräftigen, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktien zählten weiterhin zu seinen "am meisten bevorzugten Branchenwerten"./la/ajx Datum der Analyse: 07.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-06-07/12:35

ISIN: DE0006231004