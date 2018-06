München (ots) - Die F24 AG aus München ist als einziges nicht-amerikanisches Unternehmen im aktuellen Gartner Bericht für Emergency/Mass Notification Services (EMNS) gelistet. Mit der Nennung im Gartner Bericht gehört F24 zu den relevantesten Anbietern für EMNS und erfüllt als erstes Unternehmen mit Sitz in Europa die hohen Anforderungen des renommierten Instituts.



Christian Götz, Mitgründer der F24 AG und Vorstand für Vertrieb, Marketing und HR: "Die Voraussetzungen und Anforderungen im europäischen Markt unterscheiden sich deutlich von anderen Märkten. Dass wir mit unserem Produkt FACT24 als einziger europäischer Anbieter im aktuellen Gartner Bericht gelistet sind, spricht deshalb für sich. Wir entsprechen mit unseren Lösungen nicht nur genau den Erwartungen in Europa, sondern gestalten den Markt auf globaler Ebene aktiv."



Seit 2012 veröffentlicht Gartner regelmäßig den Marktbericht unter dem Titel "Gartner Market Guide for Emergency/Mass Notification Services" (http://ots.de/TkcsHl). Darin analysiert das Institut die Marktsituation, benennt die wesentlichen Anforderungen und stellt die wichtigsten Anbieter vor.



FACT24: Sofware-as-a-Service aus Deutschland



Die im Jahr 2000 in München gegründete F24 AG unterstützt mit ihren Tochtergesellschaften Unternehmen und Organisationen in über 70 Ländern der Erde. Mehr als 700 Organisationen verschiedener Größe aus allen Branchen nutzen die Software-as-a-Service Lösung FACT24 für Alarmierung und Krisenmanagement.



"Europa zählt branchenübergreifend zu den wichtigsten Märkten weltweit. Durch unsere langjährige Erfahrung und klare Position als Marktführer kennen wir die Bedürfnisse und Anforderungen der Unternehmen im Bereich Alarmierung und Krisenmanagement sehr gut -und hierbei spielen auch kulturelle Faktoren eine wichtige Rolle. Das macht uns aus und bildet die Basis für unseren Erfolg. Immer mehr außereuropäische Unternehmen schätzen die europäischen Standards und vertrauen deshalb unseren Services", so Christian Götz weiter.



Weitere Informationen zu F24 finden Sie hier: https://www.f24.com/presse/



Über F24



F24 ist der führende Software-as-a-Service (SaaS) Anbieter für Alarmierung und Krisenmanagement (FACT24) sowie für sensible und kritische Kommunikation (eCall) in Europa. Mit FACT24 bietet das Unternehmen eine hochinnovative Lösung und unterstützt weltweit mehr als 700 Kunden beim effizienten und erfolgreichen Managen von Incidents, Not- und Krisenfällen. Darüber hinaus bietet die eCall-Plattform Lösungen für die hochvolumige Kommunikation von kritischen bis vertraulichen Inhalten im Unternehmensumfeld.



Die im Jahr 2000 gegründete F24 AG hat Ihren Firmensitz in München. Sie unterstützt mit ihren Tochtergesellschaften über 1.500 Unternehmen und Organisationen in über 70 Ländern der Erde - im Rahmen der täglichen Kommunikation kritischer oder vertraulicher Inhalte oder im Fall einer Krise. Damit gehört die F24-Gruppe zu den weltweit führenden SaaS-Anbietern für Alarmierung und Krisenmanagement sowie kritische Kommunikation für Geschäftskunden.



Als weltweit erstes Unternehmen hat F24 sein integriertes Managementsystem für Informationssicherheit (ISMS) und Business Continuity (BCMS) durch "The British Standards Institution" (BSI) zertifizieren lassen. F24 ist als erstes und einziges europäisches Unternehmen im Gartner Bericht für Emergency/Mass Notification Services gelistet.



OTS: F24 AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62168 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62168.rss2



Pressekontakt: Dr. Stefanie Hauer Corporate Communications F24 AG +49 89 2323 638-0 presse@f24.com www.f24.com