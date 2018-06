Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Daimler nach einer Investorenveranstaltung der Lkw-Sparte auf "Hold" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Trotz des zunehmenden Gegenwindes zum Beispiel von Seiten der Währungen und der Rohstoffpreise habe das Management auf kurze Sicht beruhigende Töne angeschlagen, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem stünden die Chancen gut, dass die Stuttgarter zum Marktführer in puncto Vernetzung, autonomes Fahren und elektrische Antriebe aufstiegen./la/ajx Datum der Analyse: 07.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-06-07/12:39

ISIN: DE0007100000