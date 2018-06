Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktie: Walldorfer möchten den CRM-Bereich für sich erobern - Aktienanalyse Es hat ihn gekribbelt, er wollte, doch er konnte nicht mehr sagen. Bill McDermott war in den letzten Monaten sichtlich aufgeregt, wenn es um neue SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF)-Produkte ging, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. Die Katze habe McDermott aber noch nicht aus dem Sack lassen könn. [mehr] aktiencheck.de ProSiebenSat.1-Aktie: Aufsichtsrat Ketan Mehta kauft Anteile - Aktiennews Unterföhring (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) war zuletzt ein neuer Insiderkauf zu beobachten. Am 04.06.2018 hat Aufsichtsrat Ketan Mehta ein Paket von rund 2.500 ProSiebenSat.1-Aktien zum Kurs von 25,58963 EUR erworben, wobei das Transaktionsvolumen bei rund 63.974,075 EUR lag. Laurie Davison, Analystin der Deutschen Bank, hat in einer Aktienanalyse vom 17.05.2018 ih. [mehr] aktiencheck.de Wacker Chemie-Aktie: Short-Attacke von Leerverkäufer Scopia Capital Management! Aktiennews München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Scopia Capital Management LP stockt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Wacker Chemie AG auf: Die Hedgefonds-Manager von Scopia Capital Management LP haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Münchner Chemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) angehoben. Die Leerverkäufer der im Jahr 2001 von Matt Sirovich and Jeremy Mindich gegründeten und 5 Mrd. USD schweren Firma. [mehr] Kolumnen mehr > Holger Steffen Gold: Scheitert der Comebackversuch? Im April/Mai hat Gold einen kleinen Kursrutsch erlebt und damit auch wichtige Chart-Unterstützungen gebrochen. Seit Mitte letzten Monats arbeitet das Edelmetall aber hartnäckig an einem Comeback, bislang freilich noch erfolglos. Der Goldkurs ist von mehreren Seiten in die Zange genommen worden. Der US-Dollar hat in den letzten Wochen nach einer ausgeprägten Schwächephase die Trendwende gegenüber wichtigen anderen Währungen geschafft, das stellt üblicherweise eine Belastung für das in Dollar gehandelte Edelmetall dar. Ein Faktor waren dabei die Statements der neuen Führungsspitze der US-Notenbank, die den sukzessiven Zinserhöhungskurs beibehalten, wenn nicht sogar beschleunigen will. Auch isoliert betrachtet (also ohne den Dollareffekt) dr. [mehr] Feingold-Research Trump und Italien - Anleger sollten Ruhe bewahren Die Gemüter beruhigen sich langsam etwas, wenn es um die Themen Italien und Handelskrieg geht. Das liegt daran, dass sich Anleger bereits an politische Unsicherheiten und Schreckensnachrichten gewöhnt haben. Besonders solche von Trump überraschen kaum noch Jemanden. Jedoch werden die Nachrichten weiterhin für eine volatile Phase am Markt sorgen. Gut beraten sind Anleger daher mit demPut-OSHX1HT1,dem Reverse-BonusGD8J9Fund dem DAX-InlinerST011V. Webinar verpasst? - Alle Aufzeichnungen und Termine finden Sie hier. Für eine ausführliche Einschätzung blicken wir ergänzend auf den Fidelity Marktkommentar: Das politische Chaos, das uns in Italien seit Jahren begleitet, schein. [mehr] Produktive Neustarts Die Wiederbelebung ehemals produzierender Minen führt oft zu erfolgreichen Neustarts. Denn egal aus welchen Gründen eine Goldmine geschlossen wurde, Gold ist oft noch reichlich vorhanden In Kanada und in den USA wird derzeit immerhin die Hälfte der Top-Ten-Goldminen neu gestartet. Meist waren es mehrere kleine Minen, die aufgrund von hohen Kosten, einem niedrigen Goldpreis oder anderen Betriebsproblemen geschlossen wurden. Ein Beispiel ist die Detour Lake-Goldmine. Von 1983 bis 1991 produzierte sie 1,8 Millionen Unzen Gold. Nach der Reaktivierung in 2013 - stillgelegt wurde sie wegen Erschöpfun. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

