Big picture: Der Kakaopreis bleibt in diesem Jahr den Extremen treu. Waren die Notierungen zwischen Mitte Dezember und Ende April um mehr als 60 Prozent auf ein Hoch bei fast 3000 US-Dollar gestiegen, so kehrte sich diese Bewegung mittlerweile ins schiere Gegenteil um. Seit Ende April bis heute fiel der Kakaopreis um mehr als 20 Prozent. Dieser Tendenz kam mit Verzögerung die saisonal fallende Vorgabe entgegen. Dadurch könnten die Notierungen wieder in die Preisrange von 1830 US-Dollar bis 2250 US-Dollar fallen, in der sie vor dem steilen Anstieg fast ein Jahr zur Seite tendiert waren.

Technisch: Der Kakaopreis blieb in der vergangenen Woche seiner fallenden Tendenz treu und befindet sich mittlerweile auf dem tiefsten Stand seit Anfang März. Die Abwärtsbewegung verstärkte sich in den letzten Tagen, so dass sich die Notierungen dem ersten Ziel am Hoch von November letzten Jahres bei 2241 US-Dollar näherten. Die fallende Tendenz kann mit einer Gerade um aktuell 2600 US-Dollar dargestellt werden, doch zog die Dynamik den Kakaopreis in den letzten Tagen tiefer nach unten, so dass auch das Tief von Mitte März um 2450 US-Dollar ...

