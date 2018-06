Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Glencore auf "Neutral" mit einem Kursziel von 380 Pence belassen. Analyst Myles Allsop lobte die Wachstumsstrategie und die Auswahl der geförderten Industrierohstoffe des Bergbaukonzerns. Wegen steigender wirtschaftlicher und politischer Risiken in der Demokratischen Republik Kongo, wo Glencore recht stark engagiert sei, könne er aber keine Kaufempfehlung aussprechen, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ck Datum der Analyse: 07.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2018-06-07/12:49

ISIN: JE00B4T3BW64