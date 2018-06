Wien (www.aktiencheck.de) - Steinhoff: Österreichische Tochter Kika/Leiner gerät in den Fokus der Medien - Aktiennews Diese Woche geriet im Zuge der Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH)-Causa auch die österreichische Tochtergesellschaft Kika/Leiner in den Fokus der Medien, so Eva-Maria Grosse, Finanzanalystin der Raiffeisen Bank International AG. Grund dafür sei der Ausfall der Warenkreditversicherung. Der deutsche Kreditversicherer Euler Hermes habe sich bereits letzten Freitag entschied. [mehr] aktiencheck.de LEONI-Aktie: Aufsichtsrat Karl Hans Konrad Gadesmann kauft Anteile - Aktiennews Nürnberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Autozulieferers und Kabelherstellers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) war zuletzt ein neuer Insiderkauf zu beobachten. Am 04.06.2018 hat Vorstand Karl Hans Konrad Gadesmann ein Paket von 1.401 LEONI-Aktien zum Kurs von 53,46 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 74.897,46 EUR entspricht. Das Geschäft erfolgte in Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms. Fei Teng. [mehr] aktiencheck.de Grand City Properties-Aktie: Leerverkäufer Marshall Wace setzt Rückzug fort - Aktiennews Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace LLP verringert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Grand City Properties S.A. deutlich: Die Leerverkäufer des Hedgefonds Marshall Wace LLP setzen den Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Aktien von Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC) fort. Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 04.06.2018 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,68% au. [mehr] Kolumnen mehr > WIRTSCHAFTSINFORMATION www.wi-online.ch Börsengeflüster: AMS - Liberum publiziert Kaufempfehlung! (wirtschaftsinformation.ch) - Das britische Finanzhaus Liberum hat heute Morgen erstmals eine Kaufempfehlung für die Aktie von AMS (CHF 92.62) publiziert und ein Kursziel von CHF 126 genannt. Der zuständige Branchenanalyst erwartet, dass sich neue Sensor-Technologien in verschiedenen Bereichen durchsetzen werden. AMS sei dabei, sich eine führende Position im Bereich der 3D-Sensorik zu sichern. Dies dürfte über das kommende Jahr hinaus ein starker Wachstumstreiber sein. Entsprechend hält er die Prognosen für das kommende Jahr denn auch für zu konservativ.Im heutigen PREMIUM-ABO finden Sie Kursziel- und Ratingänderungen von ADECCO, GLENCORE (2x), KÜHNE+NAGEL, PANALPINADas WI OUTPERFORMANCE PORTFOLI. [mehr] Holger Steffen Gold: Scheitert der Comebackversuch? Im April/Mai hat Gold einen kleinen Kursrutsch erlebt und damit auch wichtige Chart-Unterstützungen gebrochen. Seit Mitte letzten Monats arbeitet das Edelmetall aber hartnäckig an einem Comeback, bislang freilich noch erfolglos. Der Goldkurs ist von mehreren Seiten in die Zange genommen worden. Der US-Dollar hat in den letzten Wochen nach einer ausgeprägten Schwächephase die Trendwende gegenüber wichtigen anderen Währungen geschafft, das stellt üblicherweise eine Belastung für das in Dollar gehandelte Edelmetall dar. Ein Faktor waren dabei die Statements der neuen Führungsspitze der US-Notenbank, die den sukzessiven Zinserhöhungskurs beibehalten, wenn nicht sogar beschleunigen will. Auch isoliert betrachtet (also ohne den Dollareffekt) dr. [mehr] Trump und Italien - Anleger sollten Ruhe bewahren Die Gemüter beruhigen sich langsam etwas, wenn es um die Themen Italien und Handelskrieg geht. Das liegt daran, dass sich Anleger bereits an politische Unsicherheiten und Schreckensnachrichten gewöhnt haben. Besonders solche von Trump überraschen kaum noch Jemanden. Jedoch werden die Nachrichten weiterhin für eine volatile Phase am Markt sorgen. Gut beraten sind Anleger daher mit demPut-OSHX1HT1,dem Reverse-BonusGD8J9Fund dem DAX-InlinerST011V. Webinar verpasst? - Alle Aufzeichnungen und Termine finden Sie hier. Für eine ausführliche Einschätzung blicken wir ergänzend auf den Fidelity Marktkommentar: Das politische Chaos, das uns in Italien seit Jahren begleitet, schein. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

