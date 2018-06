Integration mit Sitecore Experience Commerce vereinfacht Ende-zu-Ende-Steuerfunktionen

Vertex, Inc., ein führender Anbieter von Technologielösungen und Dienstleistungen für den Steuersektor, meldete seine Teilnahme an dem Sitecore Technology Alliance Program. Im Rahmen seiner Beteiligung hat Vertex eine Integration für seine Steuerlösungen mit Sitecore Experience Commerce 9 entwickelt, die präzise, automatisierte Absätze unterstützt und Steuerberechnungen sowie unterzeichnungsbereite Erklärungen nutzt, sowohl für Sitcore's Technologien vor Ort als auch in der Cloud.

Sitecore Experience Commerce ist die einzige Cloud-fähige Plattform, die Inhalte und Geschäftsdaten nativ integriert, damit Marken das Ende-zu-Ende-Einkaufserlebnis vor, während und nach der Transaktion voll personalisieren und individualisieren können. Auf der Grundlage der neuesten ASP.NET Core 2.0-Technologie wird eine auf Mikrodiensten basierende Plugin-Architektur eingesetzt, die es Kunden und Entwicklern ermöglicht, Funktionen auf ihre individuellen Bedürfnisse maßzuschneidern.

Durch die Integration von Vertex mit Sitcore können Unternehmen zwei Plattformen integrieren, ohne das E-Commerce-System anzupassen, wobei Anforderungen an die Steuerabteilung effizient abgeschafft werden, bei denen wertvolle Zeit für manuelles Aktualisieren von Steuerplänen aufgebracht wird.

"Kunden von Sitcore sind auf internationaler Ebene tätig, das heißt, sie müssen in einer zunehmend komplexen globalen Steuerlandschaft navigieren und ihre Anforderungen erfüllen, die eine sehr reale Tragweite für ihre Bilanz haben", sagte Wanda Cadigan, Vice President, Commerce bei Sitecore. "Vertex stellt Nutzern von Sitecore Experience Commerce unternehmensbereite Steuerfunktionen bereit, die sie von den Sorgen über Berechnungen freistellen, damit sie sich auf die Schaffung einer besseren Mehrkanal-Nutzererfahrung konzentrieren können."

Da Unternehmen nach mehr Wettbewerbsfähigkeit streben, insbesondere vor dem Hintergrund der Auswirkungen des digitalen Wandels und der zunehmenden Komplexität von Rechtsvorschriften, bietet ihnen die Integration von Vertex mit Sitcore eine machtvolle Steuerautomatisierungslösung, die Ende-zu-Ende-Rechnungsprozesse vereinfacht und nahtlos ermöglicht.

"Mit den indirekten Steuerlösungen von Vertex, die in Sitcore integriert sind, können sich B2C- und B2B-Unternehmen auf zuverlässige Absätze verlassen und Steuerberechnungen und -erklärungen unabhängig von der Jurisdiktion nutzen, wodurch ihrer internen Belegschaft erlaubt wird, sich auf Leistungen mit mehr Mehrwert zu konzentrieren", sagte Paul Beirnes, Managing Director of Partner Development bei Vertex.

Steuerlösungen von Vertex sind in Cloud-basierten und vor Ort gehosteten Bereitstellungsumgebungen verfügbar. Für weitere Informationen über Vertex besuchen Sie: www.vertexinc.com.

Über Vertex

Vertex, Inc. ist ein führender Anbieter von Steuertechnologien und -dienstleistungen und versetzt Unternehmen jeder Größe in die Lage, das strategische Potenzial der Steuerfunktion durch die Automatisierung und Integration von Steuerprozessen vollständig freizusetzen und gleichzeitig die fortschrittliche und prädiktive Analyse der Steuerdaten zu nutzen. Vertex bietet Cloud-basierte und vor Ort gehostete Lösungen, die auf spezifische Branchen für jede Hauptsteuerart zugeschnitten werden können, einschließlich Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Gebrauchssteuer sowie Mehrwertsteuer und Lohnsteuer. Vertex hat seinen Hauptsitz in Pennsylvania und unterhält Niederlassungen weltweit. Das Unternehmen in Privatbesitz beschäftigt mehr als 900 Fachangestellte und bedient Unternehmen rund um den Globus.

Für mehr Informationen über Vertex, besuchen Sie www.vertexinc.com oder folgen Sie Vertex auf Twitter @vertexinc.

