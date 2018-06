Mit Flying-Probe von Spea punkten: Seinen Kunden kompetente Dienstleistungen anzubieten - das hat sich Brückmann auf die Fahnen geschrieben.

Seit über 40 Jahren hat sich das inhabergeführte Familienunternehmen der Entwicklung und Fertigung von elektronischen Baugruppen verschrieben. Für Oliver Brückmann, Geschäftsführer von Brückmann Elektronik, besteht kein Zweifel darüber, dass die hohe Dienstleistungsbandbreite einerseits und die sehr hohe Flexibilität, Liefertreue und Qualität anderseits zu den wesentlichen Erfolgsgaranten seines Unternehmens zählen. Er fasst es als "gelebte Kultur" zusammen: "Wir suchen stets nach Möglichkeiten, mit dem Kunden und Lieferanten zusammenzuarbeiten. Aber das geht nicht ohne motivierte Mitarbeiter, die schnelle interne Reaktionsmöglichkeiten sicherstellen." Die innerbetriebliche Transparenz erlaube kurze Wege, erläutert er den besonderen Zusammenhalt seiner Mitarbeiter: "Sobald wir was in die Hand nehmen, versuchen wir dies optimal zu machen."

Flexibel auf Kundenwünsche eingehen

Das schließt vor allem die strategische Ausrichtung des Mittelständlers ein. Als Familienbetrieb könne man organisch nach eigener Geschwindigkeit wachsen. Über die Jahre sind denn auch verschiedene Dienstleistungen entlang der elektronischen Baugruppenfertigung hinzugekommen. Darunter zählt THT und für strapazierfähige Verbindungen die Einpresstechnik. Darüber hinaus sieht sich das Unternehmen in der Lage, Geräte zu konzipieren und zu fertigen: "Wir unterstützen seit jeher unsere Kunden von Anfang an. Wir begleiten sie von der Entwicklung über das Prototyping und die Serienreife bis hin zur Fertigung eines Produktes und deren Auslieferung an den Endkunden. Das sehen wir als Fullservice."

Möglich macht dies, eine zeitig angelegte Gliederung der Firmenstruktur: Das Unternehmen bietet heute mit den dazugehörigen Gesellschaften BE Gerätebau ...

