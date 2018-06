Hamburg (ots) - Die Gruner + Jahr-Geschäftsführung wird ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzen: CEO Julia Jäkel und die Geschäftsführer Oliver Radtke und Stephan Schäfer haben neue Fünf-Jahres-Verträge unterschrieben.



Jäkel führt den Hamburger Verlag seit 2013. Sie hat, gemeinsam mit Radtke und Schäfer, Gruner + Jahr in dieser Zeit modernisiert und zum innovativsten und kreativsten Verlag ausgebaut. Das Digitalgeschäft hat sich zu einer starken Säule des Unternehmens entwickelt. Wachstumsgeschäfte wie Territory im Bereich Content Communication, Applike im Ad-Tech-Segment und viele neue Zeitschriftentitel, neue Markengeschäfte wie die Schöner Wohnen Kollektion und neue Partnerschaften wie bei der Deutschen Medien-Manufaktur oder dem Vermarkterbündnis AdAlliance prägen das neue Bild von Gruner + Jahr. Jäkel erhielt für den Innovationskurs des Verlags zuletzt mehrere Preise, etwa als "Medienmanagerin des Jahres" ("Horizont") und als "Mediapersönlichkeit des Jahres" ("Werben & Verkaufen").



Zu den Personen: Julia Jäkel, 46, arbeitet seit 1998 bei Gruner + Jahr. Seit 2013 steht sie an der Spitze des Verlags. Oliver Radtke, 50, kam 2001 zu G+J, er ist der Chief Operating Officer des Unternehmens. Stephan Schäfer, 44, arbeitet seit 2009 bei G+J, der Journalist ist der Produktchef des Verlags.



