BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich überzeugt gezeigt, dass die europäischen Länder Fortschritte bei den nötigen Reformen machen werden, und seine Rolle bei EU-Verhandlungen mit der bei der Bund-Länder-Finanzreform verglichen. "Wir werden ganz zügig, wie ich glaube, in ganz wenigen Wochen und Tagen, auch weitere Fortschritte erreichen", sagte Scholz beim "WDR-Europaforum" in Berlin. "Ich glaube, dass wir eine gute Chance haben, dass wir weiterkommen bei den Entscheidungen, die noch vor der Sommerpause getroffen werden müssen."

Scholz betonte, es seien bereits Fortschritte erreicht worden, die über Jahre nicht erwartet worden seien. Die EU müsse auch schnell ihre Handlungsfähigkeit zum Beispiel in der Außen- und Sicherheitspoltik und der Finanzpolitik verbessern. Scholz kündigte an, er werde "in den nächsten Wochen ununterbrochen unterwegs sein", um Einigungen aller EU-Mitglieder zu erreichen. Der frühere Hamburger Bürgermeister erinnerte daran, auch die Bund-Länder-Finanzreform hinbekommen zu haben. "Ich glaube, so etwas geht in Europa auch."

Zum Vorschlag der Weiterentwicklung des Euro-Rettungsfonds ESM zu einem Europäischen Währungsfonds sagte der Finanzminister, es gehe darum, ob dieser einerseits Länderprogramme entwickeln und überwachen und andererseits im Rahmen des Bankenabwicklungsregimes eine Letztabsicherung bieten solle. "Die Botschaft ist im Prinzip, wir brauchen so viel Kraft, dass niemand es auch nur versucht", sagte er mit Blick auf mögliche Finanzspekulationen.

Scholz erwartete zudem, dass sich Berlin "in ganz kurzer Zeit auf gemeinsame Überzeugungen" mit Frankreich über eine gemeinsame Bemessungsgrundlage für die Körperschaftsteuer einigen werde. Auch einer Finanzstransaktionssteuer in Europa, die bereits im vergangenen und auch im aktuellen Koalitionsvertrag steht, räumte er neue Chancen ein. "Jetzt bin ich der zuständige Minister, und jetzt könnte es auch etwas werden", erklärte Scholz.

Italien attestierte der deutsche Finanzminister erneut eine proeuropäische Grundhaltung der Bevölkerung, die auch in Umfragen zur Geltung komme. "Das ist eine sehr proeuropäische Nation", sagte er. "Wir dürfen uns da nicht verwirren lassen." Scholz nannte es "bemerkenswert", dass sich die neue italienische Regierung zu Europa bekenne und auch proeuropäische Minister ernannt habe.

June 07, 2018 06:41 ET (10:41 GMT)

