Weiter Luft nach oben sehen Teilnehmer bei den US-Aktienkursen. Nach mehreren Tagen mit Gewinnen zeigen die Futures auf die Aktienindizes nochmals kleine Aufschläge zum Start an. Die Hoffnung der Börsianer ruht darauf, dass die Stärke der globalen Wirtschaft die anhaltenden Spannungen im internationalen Handel ausgleichen werden. Am Mittwoch schloss der Dow-Jones-Index erstmals seit dem 22. Mai über 25.000 Punkten, während der Nasdaq-Composite erneut einen Rekordstand erreicht hatte. Aktuell träten die Sorgen um die Handelskriege und die politische Krise in Italien in den Hintergrund, allerdings könnten diese Themen sich jederzeit wieder nach vorn drängen, warnen Teilnehmer.

Zunächst stehe aber die gute Ertrags- und Gewinnlage der Unternehmen und die weltweit brummende Wirtschaft im Blick. "Die Risiken sind noch da, aber der Markt ist nun zuversichtlicher, dass sie irgendwann gelöst werden können", sagt CIO John Zaller von MAI Capital Management. Nächster wichtiger Termin in dieser Hinsicht ist das Treffen der G7 am Freitag und Samstag in Kanada. Derweil haben China und Amerika laut chinesischem Wirtschaftsministerium "positive und konkrete Fortschritte auf vielen Gebieten" in ihren Handelsgesprächen erreicht.

Twitter hat am Mittwoch mitgeteilt, Wandelanleihen im Volumen von mindestens 1 Milliarde Dollar ausgeben zu wollen. Die Aktie gibt vorbörslich 0,1 Prozent ab. United Natural Foods hat auf den ersten Blick positive Kennziffern geliefert. Der Lebensmittelgroßhändler verbuchte im dritten Quartal Rekordumsätze und ein Wachstum über der Markterwartung. In der Folge hob die Gesellschaft den Jahresausblick an. Auch der bereinigte Gewinn schlug die Konsensschätzung deutlich. Allerdings störten sich Anleger am Mittwoch im nachbörslichen Handel an einer sinkenden Bruttomarge. Der Kurs verlor 6,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2018 06:42 ET (10:42 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.