Das Leben ist voller magischer Momente und einzigartiger Augenblicke. Umso schöner, wenn diese auf atemberaubenden Fotografien verewigt werden. Solche "Magic Moments" sucht der Online-Fotoservice Pixum beim diesjährigen internationalen Fotowettbewerb vom 01.06. - 31.10.2018. In vier verschiedenen Kategorien können Fotografie-Fans aus insgesamt zehn europäischen Ländern ihre "Magic Moments" auf https://contest.pixum.de/magicmoments2018 hochladen und großartige Preise gewinnen.



Bis zum 31. Oktober 2018 ruft Pixum alle Fotobegeisterten dazu auf, ihre besonderen Momente auf der Wettbewerbsplattform zu teilen. Nach einmaliger Registrierung hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit, in den vier Kategorien "Beautiful Buildings", "Amazing Animals", "Funny Photos" und "Lovely Landscapes" bis zu zehn eigene Fotos einzureichen. Im November kürt eine fachkundige Jury drei Gewinner sowie vier Kategoriesieger.



Der Hauptgewinn ist eine Traumreise nach Kolumbien im Wert von 5.000 Euro. Den weiteren Gewinnern winken eine OLYMPUS Systemkamera als Pancake Kit (Wert 799 Euro), ein Gutschein für Fotoequipment (Wert 500 Euro) sowie KERBHOLZ Unisex Designeruhren (Wert jeweils ca. 150 Euro). Alle Gewinner erhalten zudem umfangreiche Pixum Produktgutscheine.



Holger Plorin, Head of Brand Marketing bei Pixum: "Wir freuen uns riesig auf den diesjährigen Fotowettbewerb 'Magic Moments'. Im letzten Jahr hatten wir knapp 14.000 Einsendungen. Darunter waren wirklich atemberaubende Fotos, sodass die Auswahl der Besten extrem schwer fiel. Für die fachkundige Jury waren Kriterien wie Bildkomposition, Motivauswahl und Farbgebung sehr entscheidend. Dieses Mal erweitern wir den Kreis der Juroren um weitere Experten der Fotofachpresse, mit denen wir gemeinsam die Sieger 2018 küren."



Mehr Informationen zum großen Pixum Fotowettbewerb "Magic Moments 2018" sowie die Gewinnerfotos des letzten Jahres unter https://pixum.de/fotowettbewerbe.



