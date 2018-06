DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.773,00 +0,03% +2,27% Euro-Stoxx-50 3.472,99 +0,35% -0,88% Stoxx-50 3.071,59 +0,07% -3,34% DAX 12.846,63 +0,13% -0,55% FTSE 7.706,01 -0,08% +0,24% CAC 5.472,38 +0,27% +3,01% Nikkei-225 22.823,26 +0,87% +0,26% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,57 -38

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,18 64,73 +0,7% 0,45 +9,1% Brent/ICE 76,03 75,36 +0,9% 0,67 +17,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.298,50 1.296,44 +0,2% +2,06 -0,3% Silber (Spot) 16,75 16,66 +0,5% +0,08 -1,1% Platin (Spot) 906,40 906,00 +0,0% +0,40 -2,5% Kupfer-Future 3,28 3,26 +0,6% +0,02 -1,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Weiter Luft nach oben sehen Teilnehmer bei den US-Aktienkursen. Nach mehreren Tagen mit Gewinnen zeigen die Futures auf die Aktienindizes nochmals kleine Aufschläge zum Start an. Die Hoffnung der Börsianer ruht darauf, dass die Stärke der globalen Wirtschaft die anhaltenden Spannungen im internationalen Handel ausgleichen werden. Am Mittwoch schloss der Dow-Jones-Index erstmals seit dem 22. Mai über 25.000 Punkten, während der Nasdaq-Composite erneut einen Rekordstand erreicht hatte. Aktuell träten die Sorgen um die Handelskriege und die politische Krise in Italien in den Hintergrund, allerdings könnten diese Themen sich jederzeit wieder nach vorn drängen, warnen Teilnehmer.'Zunächst stehe aber die gute Ertrags- und Gewinnlage der Unternehmen und die weltweit brummende Wirtschaft im Blick. "Die Risiken sind noch da, aber der Markt ist nun zuversichtlicher, dass sie irgendwann gelöst werden können", sagt CIO John Zaller von MAI Capital Management. Nächster wichtiger Termin in dieser Hinsicht ist das Treffen der G7 am Freitag und Samstag in Kanada. Derweil haben China und Amerika laut chinesischem Wirtschaftsministerium "positive und konkrete Fortschritte auf vielen Gebieten" in ihren Handelsgesprächen erreicht.

Twitter hat am Mittwoch mitgeteilt, Wandelanleihen im Volumen von mindestens 1 Milliarde Dollar ausgeben zu wollen. Die Aktie gibt vorbörslich 0,1 Prozent ab. United Natural Foods hat auf den ersten Blick positive Kennziffern geliefert. Der Lebensmittelgroßhändler verbuchte im dritten Quartal Rekordumsätze und ein Wachstum über der Markterwartung. In der Folge hob die Gesellschaft den Jahresausblick an. Auch der bereinigte Gewinn schlug die Konsensschätzung deutlich. Allerdings störten sich Anleger am Mittwoch im nachbörslichen Handel an einer sinkenden Bruttomarge. Der Kurs verlor 6,1 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 221.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Schaukelbörse an Europas Aktienmärkten setzt sich fort. Bis Mittag geben die Börsen die Tagesgewinne weitgehend ab. Gute Vorgaben aus den USA wirken stützen genauso wie die jüngste Entspannung in der Eurozone. Für Unsicherheit sorgt indes der Handelsstreit mit den USA. Dieser wird im Fokus des G7-Treffens am Wochenende in Kanada stehen. Für Beruhigung auf politischer Seite sorgt das neue Kabinett in Spanien. Ministerpräsident Pedro Sanchez setzt mit der Benennung von Pro-Europäern ein Signal an den Zusammenhalt der Eurozone. Das von EZB-Aussagen ausgehende Signal steigender Zinsen wird positiv für Bankenaktien gesehen. Entsprechend legt der Stoxx-Bankenindex um 0,8 Prozent zu. Im DAX steigen Commerzbank um 0,8 Prozent und Deutsche Bank um 0,9 Prozent. In Spanien legen Caixabank gleich 3,1 Prozent zu. In Italien wird der Sektor allerdings weiter eher gemieden - Unicredit verlieren 1,4 Prozent. Für die Aktien des spanischen Baukonzerns OHL (Obrascon Huarte Lain) geht es um 8 Prozent nach unten. Auf dem Kurs lastet die Platzierung des Mehrheitsaktionärs Grupo Villar Mir.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:50 Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1826 +0,42% 1,1808 1,1774 -1,6% EUR/JPY 130,08 +0,27% 129,93 129,58 -3,8% EUR/CHF 1,1607 -0,05% 1,1622 1,1601 -0,9% EUR/GBP 0,8793 +0,16% 0,8784 1,1405 -1,1% USD/JPY 109,99 -0,15% 110,04 110,06 -2,4% GBP/USD 1,3451 +0,27% 1,3444 1,3429 -0,5% Bitcoin BTC/USD 7.708,52 +0,6% 7.711,80 7.635,55 -43,6%

Der Euro legt weiter zu auf 1,1822 Dollar. Ihn stützt mehr als die Beruhigung auf der politischen Seite die Aussicht auf ein Ende der Anleihekäufe durch die EZB. "Nächste Woche muss der EZB-Rat beurteilen, ob die bisherigen Fortschritte ausreichen, um ein allmähliches Auslaufen unserer Nettokäufe zu rechtfertigen", sagte EZB-Chefökonom Peter Praet am Mittwoch.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Wall Street hat am Donnerstag die zuletzt vermisste Orientierung für die Anleger an den ostasiatischen Börsen geliefert. Nachdem der Dow-Jones-Index die Marke von 25.000 Punkten wieder genommen hatte, zogen auch die Aktienkurse der Region durch die Bank an - mit Ausnahme der chinesischen Kernlandbörsen. Auffallend gesucht waren Automobilwerte in Tokio und Hongkong. Im Handelskonflikt zwischen den USA einerseits und Europa, China, Mexiko und Kanada andererseits überboten sich die Akteure mit wechselseitigen Drohungen und Kompromissvorschlägen. China sah aber offenbar Fortschritte in den Handelsgesprächen mit den USA. Toyota Motor stiegen um 0,7 Prozent, hatten aber auch schon 1,6 Prozent vorne gelegen. Nissan und Honda rückten um 1,1 bzw. 0,7 Prozent vor. In Hongkong legte der HSI und fuhr damit seinen sechsten Tagesgewinn in Folge ein. Auch hier marschierten Automobiltitel vorneweg: Geely Auto zogen um 3,2 Prozent an, nachdem das Unternehmen einen 61-prozentigen Absatzsprung im Mai vermeldet hatte. In Taipeh schloss der Markt dank eines Schlussspurts etwas fester auf dem höchsten Stand seit Ende Januar. Abermals waren Technologiewerte extrem gesucht. Hon Hai kletterten um 2,4 Prozent und Yageo bzw. Walsin setzten die Vortagesrally mit Aufschlägen von 9,3 und 6,4 Prozent nahtlos fort.

CREDIT

Kaum niedriger zeigen sich am Donnerstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Die gestiegene Risikofreude an den Aktienmärkten angesichts der Entspannung um Spanien und Italien spiegelt sich hier nicht wieder. Grund sei der Anstieg der Renditen aufgrund von Spekulationen, die EZB werde bereits kommende Woche Aussagen zu einem Zurückfahren ihres Anleihekaufprogrammes machen. Die Geld-Brief-Spannen am CDS-Markt sind jedoch weiter sehr breit.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Marke Volkswagen steigert Auslieferungen im Mai um gut 5 Prozent

Der Volkswagen-Konzern ist im Mai mit seiner Kernmarke weiter auf der Erfolgsspur unterwegs gewesen. Mit 539.700 Fahrzeugen lieferte die Marke Volkswagen im vergangenen Monat 5,1 Prozent mehr aus als im Mai 2017. Von Januar bis Mai wurden 2,585 Millionen Autos der Marke Volkswagen an Kunden übergeben.

Vorstandsmitglied Wahl verlässt Prosiebensat1

Im Vorstand der Prosiebensat1 Media SE gibt es eine weitere Veränderung. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, verlässt Vorstandsmitglied und COO Christof Wahl das Unternehmen zum 31. Juli im gegenseitigen Einvernehmen. Er saß seit 2016 im Führungsgremium.

Aufsichtsratschef von Schaltbau tritt vor Hauptversammlung zurück

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Schaltbau Holding wirft nach nur einem Jahr hin. Wie das Unternehmen mitteilte, hat Ralph Heck die Niederlegung seines Amtes als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ablauf des 6. Juni 2018 erklärt. Heck war vor einem Jahr um Vorsitzenden gewählt worden, dem Kontrollgremium gehörte er seit Juni 2016 an.

Wolfgang Plasser wird neuer SHW-Vorstandsvorsitzender

Wolfgang Plasser wird mit Wirkung zum 12. Juni neuer Vorstandsvorsitzender des Autozulieferers SHW. Er übernimmt das Amt von Frank Boshoff, der mit Ablauf des 12. Juni aus dem Vorstand ausscheidet. Sein Amt als SHW-Aufsichtsratsmitglied legte Plasser am Berichtstag nieder.

Paragon bekommt Großauftrag für Partikelsensor aus China

Paragon soll den chinesischen Fahrzeughersteller Geely ab 2021 mit seinem neuen Partikelsensor beliefern. Der Auftrag für den Autozulieferer hat eine Laufzeit von sieben Jahren und ein anfängliches Volumen von rund 26 Millionen Euro. Sollte Geely den Sensor noch auf weiteren Fahrzeugplattformen einsetzen, könnte sich das Auftragsvolumen verdoppeln.

Gothaer verkauft polnische Tochter an Vienna Insurance

Das deutsche Versicherungsunternehmen Gothaer will sich stärker auf sein Kerngeschäft in Deutschland konzentrieren und trennt sich vor diesem Hintergrund von seinem polnischen Tochterunternehmen Gothaer Towarzystwo Ubezpieczen. Käufer ist der österreichische Versicherungskonzern Vienna Insurance Group.

Volvo Cars will so profitabel werden wie andere Premiummarken

Der schwedische Autohersteller Volvo Cars reagiert mit einer neuen Strategie auf die sich verändernden Kundenbedürfnisse und will mit steigenden Absatzzahlen bis zur Mitte des nächsten Jahrzehnts so profitabel werden wie andere Premiumhersteller auch.

Kering-Marke Gucci plant Umsatz von 10 Mrd EUR und EBIT-Marge über 40%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 07, 2018 06:53 ET (10:53 GMT)

Der französische Luxusgüterkonzern Kering strebt für seine italienische Modemarke Gucci mittelfristig einen Umsatz von jährlich 10 Milliarden Euro an. Gucci soll auch schrittweise die Profitabilität in Richtung einer operativen Gewinnmarge (EBIT-Marge) oberhalb von 40 Prozent verbessern, teilte Kering mit.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2018 06:53 ET (10:53 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.