München, 7. Juni 2018. Christof Wahl (53), Chief Operating Officer der ProSiebenSat.1 Media SE, verlässt das Unternehmen 2018 im gegenseitigen Einvernehmen zum 31. Juli. Wahl ist einer der Architekten des Digitalgeschäfts der ProSiebenSat.1-Gruppe und hat dieses über die vergangenen Jahre zu einem bedeutenden Geschäftsbereich auf- und ausgebaut. Er verantwortete zuletzt im Segment Entertainment das Online-Video-Geschäft, den AdTech- und Data-Bereich, die Distribution der Unterhaltungsangebote sowie die Partnerschaften innerhalb der European Media Alliance.



Im Zuge der Zusammenführung zu einem gemeinsamen Entertainment-Geschäft werden nun auch die Verantwortungsbereiche des digitalen Entertainments von Christof Wahl in dieser Säule gebündelt, um eine noch engere Zusammenarbeit von klassischen und digitalen Angeboten zu erzielen.



Dr. Werner Brandt, Aufsichtsratsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: "Ich danke Christof Wahl im Namen des gesamten Aufsichtsrats für die hervorragende Auf- und Ausbauarbeit der digitalen Zukunftsthemen der ProSiebenSat.1-Gruppe. Unter seiner Führung sind wesentliche Weichenstellungen erfolgt, wie der Aufbau einer eigenen AdTech-Sparte, der Gründung der führenden deutschen Datenallianz NetID als auch der Stärkung von Studio71 als eines der führenden globalen Unternehmen im Videobereich. Ich wünsche Christof Wahl viel Glück und Erfolg für seine künftigen Aufgaben."



Conrad Albert, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: "Christof Wahl hat das Video-Joint-Venture 7TV aufgebaut, das wir mit Discovery als erfolgreiches Entertainment-Streamingangebot etablieren und stark ausbauen wollen. Damit hat Christof Wahl wesentliche Grundsteine für die Zukunft des Unternehmens mitgestaltet."



Im Februar 2015 kam Christof Wahl zur ProSiebenSat.1 Group und verantwortete zuerst als Geschäftsführer die Digital-Entertainment-Sparte. Zum 1. Mai 2016 wurde er als Chief Operating Officer und Verantwortlicher für Digital Entertainment in den Vorstand der ProSiebenSat.1 Media SE berufen.



