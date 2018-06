Wer als Führungskraft bereits die Geschicke eines Unternehmensbereichs gelenkt hat, hat in Deutschland die besten Chancen auch auf den Posten des Konzernchefs. Zu diesem Ergebnis kommt die Personalberatung Korn Ferry in einer aktuellen Studie, in der sie den Weg von 170 Vorstandschefs aus der Dax -Familie an die Unternehmensspitze untersucht hat. Aus dem Führungsstab selbst haben demnach Finanzvorstände die besten Karten, die Nummer eins im Konzern zu werden.

Operative Verantwortung zählt vor allem im Börsenolymp: Im Dax war der Umfrage zufolge mit 37 Prozent der größte Teil der heutigen CEOs zuvor bereits auf Vorstandsebene für einen Geschäftsbereich verantwortlich. In Unternehmen aus dem Mittelwerteindex MDax sagen dies 17 Prozent von sich, im Kleinwerteindex SDax 22 Prozent.

Nahezu die Hälfte aller Dax-Chefs hatte zudem operative Geschäftsverantwortung, bevor diese das erste Mal in ihrer Karriere ein komplettes Unternehmen leiteten. "Aufsichtsräte goutieren operative General-Management-Erfahrung, weil sie damit Kandidaten bekommen, von denen sie wissen: Die haben selbst schon einmal im Feuer gestanden", stellt Studienleiter Marcus Schneider fest.

Hilfreich sei zudem die Erfahrung mit Stabsfunktionen. Hier glückt der Karrieresprung vor allem vom Posten des Finanzchefs aus, wie etwa beim amtierenden Siemens -Chef Joe Kaeser. Keine andere Stabsstelle habe ähnlich gute Aussichten. Laut Korn Ferry hatten 27 Prozent der heutigen CEOs im Laufe ihrer Karriere bereits das Finanzressort unter sich. Bei 21 Prozent war es die letzte berufliche Station, bevor sie das erste Mal den Chefposten übernommen haben. Am höchsten ist diese Zahl im TecDax mit 29 Prozent.

"Dass aber jeder Fünfte seine berufliche Karriere in der Beratung begonnen hat und dies die größte Gruppe stellt, hat uns überrascht", so Studienleiter Schneider. Im TecDax waren sogar mehr als ein Viertel (26 Prozent) der befragten Firmenlenker nach dem Studium direkt in die Beratung eingestiegen. "Erfolgreiche Berater sind grundsätzlich Top-Analytiker und exzellent geschult in der Steuerung von Kunden", erläutert Schneider. Prominentes Beispiel ist Fresenius-Chef Stephan Sturm. Er war zunächst für die renommierte Unternehmensberatung McKinsey tätig, bevor er dann nach diversen beruflichen Stationen zunächst zum Finanzvorstand und dann zum Leiter des Bad Homburger Medizinkonzerns aufrückte./tav/jkr/fba

