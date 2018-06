München (ots) -



Deutschlands neue Freizeitattraktion EQUILALAND eröffnet in München - entdecken, mitmachen, staunen



Erste Pferde-Erlebniswelt in München-Fröttmaning - Entdeckungsreise durch die Welt der Pferde - elf Themenpavillons und zahlreiche Attraktionen auf 50.000 qm - Wissensspaß und Freizeiterlebnis bereichert um Backstage-Abenteuer hinter den Kulissen des Show-Highlights EQUILA - Komplettierung des Gesamtprojektes - Eröffnung im Sommer 2018



In weniger als 100 Tagen ist Deutschland um eine einzigartige Freizeitattraktion reicher: Vor ausgewählten Gästen stellten heute Johannes Mock O'Hara, Geschäftsführer der APASSIONATA World GmbH, und Meike Arnason, Deputy General Managerin, das welteinmalige Projekt vor: EQUILALAND - die Pferde-Erlebniswelt. Auf einer Fläche von 50.000 Quadratmetern beginnt dann eine neuartige Entdeckungsreise von der Schöpfung, Anatomie und Pflege der Pferde bis zur großen Freundschaft mit den Menschen. EQUILALAND vereint in elf Themenpavillons und zahlreichen Attraktionen lehrreichen Wissensspaß mit spannenden Freizeiterlebnissen für Klein und Groß und lässt zugleich hinter die Kulissen des Show-Highlights EQUILA blicken. "Damit bietet unsere Pferde-Erlebniswelt mehr als jeder andere Freizeit- oder Themenpark. Denn neben unterhaltsamen Wissensstationen zeigen wir unseren Besuchern in Backstage-Abenteuern den faszinierenden Alltag von Europas Showreiter-Elite, der bei uns live zu erleben ist", beschreibt Meike Arnason das visionäre Freizeitprojekt. Die Erlebniswelt komplettiert damit nach zweijähriger Bauzeit das umfangreiche Freizeitprojekt, für das in München neben der Allianz-Arena ein zu Hause gefunden und in das rund 55 Millionen Euro investiert wurde. "Entstanden ist eine Abenteuerreise, die einen immer wieder zum Staunen bringt", ergänzt Johannes Mock O'Hara. "Mit EQUILALAND wird München und Bayern um eine Freizeitattraktion reicher."



Reiseroute durch EQUILALAND



EQUILALAND ist ein fantasievolles Land, gestaltet aus vielen natürlichen Materialien, das eine neuartige Entdeckungsreise ermöglicht. Highlights der Reiseroute sind die elf Themenpavillons. Wissensstationen, Sinneserlebnisse und Spielplatzabenteuer runden die mehrstündige Entdeckertour ab:



Unsere Stars: Die EQUILA Show-Pferde hautnah erleben.



Reithalle: Hier sind Besucher live dabei, wenn die Showreiter-Elite zum öffentlichen Training bittet.



SHOWPALAST: Backstage-Eindrücke hinter den Kulissen der großen Live-Show EQUILA.



Ponyfarm: Streicheln von Ponys und Eseln unter professioneller Stallbegleitung ausdrücklich erlaubt.



Kino: Auf 198 Plätzen tauchen Zuschauer in die beeindruckende Welt der Pferde ein. Pferdemuseum: Spannendes Lernerlebnis mit wechselnden Sonderausstellungen über die Evolution des Pferdes.



Kinderuniversität: Besucher treten im interaktiven Wissens-Quiz gegeneinander an.



Longier-Zirkel: Genau beobachten: Ausbildung und Vorführung der Pferde.



Forum: Auf der historisch anmutenden Wagenburg können EQUILALAND-Entdecker verweilen und gleichzeitig die Hufschmied-Kunst erleben.



Pferde der Welt: Auf 350 Quadratmetern erleben Besucher eine Reise um die Pferde-Welt und lernen von Pferden und fremden Kulturen.



Pferde-Spa: Im Pflegecenter werden Besucher zum Profi: Fell- und Hufpflege zum Mitmachen.



Spielplatz: Indoor-Spielplatz im 12 Meter hohen Holzpferd und weitere, ausgefallene Abenteuer-Spielplätze.



