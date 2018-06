Berlin (ots) -



- Bertelsmann richtet Veranstaltung im Rahmen des European Cultural Heritage Summit in Berlin aus - Schriftsteller berichten im Turnus über ihre Hoffnungen und Erfahrungen mit Europa



Zwanzig Autorinnen und Autoren aus zwanzig europäischen Ländern treffen sich am 21. Juni zum "Europäischen Autoren-Gipfel" in Berlin. Sie sprechen auf dem Blauen Sofa von Bertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat über ihre Bücher sowie darüber, wie sie Europa erleben. Der "Europäische Autoren-Gipfel" ist eines der Highlights des vom 18. bis 24. Juni stattfindenden European Cultural Heritage Summit in Berlin, den Europa Nostra, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz anlässlich des Europäischen Kulturerbejahres 2018 ausrichten. Mit diesem Themenjahr will die EU-Kommission dazu beitragen, den Blick auf das gemeinsame kulturelle Erbe und die gemeinsame Geschichte zu schärfen und so Europa den Europäern wieder ein Stück näher zu bringen. Als Medienunternehmen, das sich schon lange aktiv für den Erhalt des europäischen Kulturerbes einsetzt, engagiert sich Bertelsmann auch im Europäischen Kulturerbejahr.



Gemeinsam mit Botschaften und Kulturinstituten in Berlin wurden die folgenden Autorinnen und Autoren zum "Europäischen Autoren-Gipfel" auf das Blaue Sofa geladen:



Geert Buelens, Flandern, Zaza Burchuladze, Georgien, Hélia Correia, Portugal, Jacques De Decker, Föderation Wallonie-Brüssel, Radka Denemarková, Tschechische Republik, Dana Grigorcea, Schweiz und Rumänien, Sabine Gruber, Italien und Österreich, Hugo Hamilton, Irland, Guy Helminger, Luxemburg, Hédi Kaddour, Frankreich, Laurynas Katkus, Litauen, Maja Lunde, Norwegen, Terézia Mora, Deutschland und Ungarn, Pierre Mejlak, Malta, Claire North, Großbritannien, Tomasz Rózycki, Polen, Sjón, Island, Janne Teller, Dänemark, Hans Maarten van den Brink, Niederlande und Svetlana Zuchová, Slowakei.



In ihren Werken beschreiben diese Autoren, welche Gedanken, Erfahrungen, Sehnsüchte, Ängste, Hoffnungen, Gewissheiten und Irrtümer sie mit Europa verbinden. Über Kultur- und Sprachgrenzen hinweg bilden sie damit ein europäisches Narrativ, das den Zusammenhalt in Europa stärken und weiterentwickeln kann.



Bis auf Hédi Kaddour sind alle geladenen Autorinnen und Autoren in Europa geboren und mit der europäischen Geschichte, Kultur und ihren Werten aufgewachsen. Einige von ihnen haben Eltern, Partner, Freunde oder Studienkollegen aus anderen europäischen Ländern, andere mussten migrieren.



Im Vorfeld des Gipfels verrieten die Teilnehmer, warum sie sich als Europäer fühlen, was ihnen in Europa fehlt und wo Europa für sie endet:



Zaza Burchuladze fühlte sich nach eigenem Bekunden gestern noch als Georgier, heute fühlt er sich wie ein Europäer... und kann nur schwer sagen, wie er sich morgen fühlen wird. Jacques De Decker bräuchte zahlreiche Leben, um wirklich Europäer zu sein, Geert Buelens ermahnt die Europäer, sich der Zukunft zu stellen und sich vor der Vergangenheit nicht zu verstecken. Guy Helminger glaubt an die europäische Idee, Hélia Correia vermutet, dass Gefahr die europäische Identität intensivieren könnte, Hugo Hamilton wünscht sich mehr Entscheidungen auf lokaler und regionaler Ebene und Radka Denemarková träumt von einer unbelasteten Zukunft.



Während Janne Teller eine Definition von menschlicher Identität vermisst, die anstelle von Normen und Ethnizität auf Werten basiert, fehlt Dana Grigorcea eine einheitliche und ethische Flüchtlingspolitik. Sabine Gruber wünscht sich einen besseren Ausgleich des Wohlstandsgefälles, Hans Maarten van den Brink vermisst Stolz auf das gemeinsam Erreichte und Optimismus für die Zukunft. Maja Lunde wünscht sich mehr Demut in Europa. Sjón fehlen die Tier- und Pflanzenarten, die Europa durch die globale Erderwärmung bereits verloren hat, Terézia Mora findet, dass autokratische Regime nicht gut zum europäischen Gedanken passen und für Svetlana Zuchová endet Europa in unserem Herzen.



Pierre Mejlak fühlt sich in Europa zuhause, Hédi Kaddour fehlt ein TGV oder ein ICE Brest-Moskau, Tomasz Rózycki vermisst - neben Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Frieden, Versöhnung und Offenheit - ganz einfach Kalifornien in Europa. Für Laurynas Katkus stellt Amerika eine Ergänzung und keine Begrenzung Europas dar. Claire North, die nach dem Brexit nicht mehr EU-Bürgerin sein darf, beklagt, "Teil eines beschämenden, gesellschaftspolitischen Experiments zu sein".



Die Schriftsteller treten am 21. Juni 2018 ab 19.00 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) im Turnus von jeweils 30 Minuten auf insgesamt fünf Blauen Sofas in fünf Salons der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz auf. Gesprächspartner sind dabei zehn Moderatoren von ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat. Weitere Information zur Veranstaltung sind unter http://ots.de/b4BxVW sowie unter http://european-cultural-heritage-summit.eu/de/ abrufbar.



Der "Europäische Autoren-Gipfel" entstand in enger Zusammenarbeit mit den Botschaften Dänemarks, Islands, Luxemburgs, Maltas, der Niederlande, Norwegens, Portugals und der Schweiz sowie der Vertretung der Föderation Wallonie-Brüssel und Ost-Belgiens und der Generaldelegation der Regierung Flanderns und Flanders Literature. Ebenso unterstützten die Gemeinschaft der europäischen Kulturinstitute in Berlin (EUNIC), der British Council, das Georgian National Book Centre, das Institut Français Deutschland, das Istituto Italiano di Cultura Berlino, das Lithuanian Culture Institute, das Kulturministerium des Großherzogtums Luxemburg, das Österreichische Kulturforum Berlin, das Polnische Instituts in Berlin und Leipzig, die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, das Slowakische Institut in Berlin sowie das Tschechische Zentrum Berlin.



Im Rahmen des European Cultural Heritage Summit veranstaltet Bertelsmann am 20. Juni 2018 zusammen mit Europa Nostra auch ein Symposium zum Thema "Vermittlung des Kulturellen Erbes im 21. Jahrhundert". Dabei sollen Expertinnen und Experten aus verschiedenen europäischen Ländern Best-Practice-Beispiele für die Kommunikation über das kulturelle Erbe in ganz Europa diskutieren.



Bertelsmann engagiert sich seit Jahren auf vielfältige Weise im kulturellen Bereich, national wie international. Die "Culture@Bertelsmann"-Aktivitäten umfassen dabei Ausstellungen, Lesungen und Konzerte, das Literaturformat "Das Blaue Sofa", aber auch den Einsatz für den Erhalt des europäischen Kulturerbes. So gehört das Mailänder Archivio Storico Ricordi zu Bertelsmann, das eine Fülle einzigartiger Zeugnisse der italienischen Operngeschichte beherbergt. Bertelsmann bereitet den Archiv-Bestand nach modernsten Standards auf und macht die Kulturschätze einem breiten Publikum zugänglich. Als Unternehmen mit langer eigener Filmgeschichte setzt sich Bertelsmann auch für die Restaurierung, Digitalisierung und Aufführung bedeutsamer Stummfilme ein.



Teilnahme



Ab dem 15. Juni 2018 wird hier ein Link veröffentlicht, unter dem sich Interessenten beim Europäischen Autoren-Gipfel als Gast registrieren können: http://ots.de/wULhSn



Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass das Platzkontingent begrenzt ist.



