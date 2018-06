Die Bundesregierung erweitert ihre Garantie für Afrika-Exporte. Deutsche Firmen sollen bei Ausfuhren weniger selbst ins Risiko gehen.

Die Bundesregierung will ihre Exportabsicherungen für Afrika-Geschäfte deutscher Firmen verbessern. Das kündigte Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Bareiß am Donnerstag bei einer Veranstaltung zum Thema Export- und Investitionsgarantien in Berlin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...