State of Embedded Analytics Report von Logi Analytics zeigt: wertvollereAnwendungen und differenziertere Softwareprodukte durch Embedded Analytics(press1) - München, 7. Juni 2018 - Logi Analytics [1], führender Anbieterim Bereich Embedded Analytics, gibt erste Ergebnisse aus dem aktuellenState of Embedded Analytics Report [2] bekannt. Die Ergebnisseunterstreichen die Relevanz eingebetteter Analysefunktionen für denGesamtumsatz und die Kundenzufriedenheit eines Unternehmens. Laut demReport tragen Embedded Analytics 50 Prozent zum Gesamtwert einer Anwendungbei. Darüber hinaus sind Anwendungsteams durch die Einbettung vonAnalysefunktionen in der Lage die Anwendungserfahrung insgesamt zuoptimieren (93 Prozent) sowie die Benutzerakzeptanz zu erhöhen (91Prozent). Der jährlich veröffentlichte Report erscheint bereits zum 6 Malin Folge."Es ist eine Tatsache, dass eingebettete Analysefunktionen den Wert einerAnwendung enorm steigern", erklärt Steven Schneider, CEO von Logi Analytics. "In einem zunehmend wettbewerbsintensiven Softwaremarkt könnenUnternehmen ihre Produkte mithilfe von Embedded Analytics besserdifferenzieren und die Kundenzufriedenheit steigern. Der diesjährige Stateof Embedded Analytics Report zeigt, wie wichtig eingebetteteAnalysefunktionen für den Erfolg geschäftskritischer Anwendungen sind."Zudem unterstreichen die Ergebnisse des Reports die wirtschaftlichenVorteile, die eingebettete Analysefunktionen für Unternehmen mit sichbringen:· Sich besser von Wettbewerbern zu differenzieren (92 Prozent)· Gesamtumsatz zu steigern (95 Prozent)· Produkte aufgrund des hohen Mehrwerts zu besseren Preisen anzubieten (68Prozent)· Weniger Ad-hoc-Anfragen für Entwickler, mehr Zeit für andere Prioritäten(knapp 50 Prozent)"Eingebettete Analysefunktionen sind keine optionalen Add-ons mehr, siesind zu einer grundlegenden Anforderung für Anwendungen geworden", führtBrian Brinkmann, Vizepräsident Produktmarketing bei Logi Analytics, weiteraus. "Innovative Unternehmen haben die Möglichkeit, in ihren Märkten ganzvorne mitzuspielen, wenn sie ihre Analysen weiterentwickeln und mehr alsnur Standardfunktionen anbieten. Der diesjährige State of EmbeddedAnalytics Report zeigt: Im Vergleich zu Unternehmen, die nur grundlegendeFeatures anbieten, sind solche mit hoch entwickelten Analysefunktioneneher in der Lage, den Umsatz zu steigern, ihre Produkte zu differenzierenund eine Abwanderung ihrer Kunden zu unterbinden."Im Rahmen des State of Embedded Analytics Report 2018 sind über 500Mitglieder von Anwendungsteams befragt worden, darunter Produktmanager,Entwickler, Softwareingenieure, IT-Manager und Führungskräfte - sowohl imBereich der kommerziellen als auch nicht kommerziellen, von derunternehmenseigenen IT verwalteten Anwendungen, die von internenMitarbeitern und Partnern eingesetzt werden.Vertiefende Informationen zu den wichtigsten Geschäftsvorteilen, denneuesten Trends und zu unterschiedlichen Entwicklungsmethoden gibt es hierzum Download: State of Embedded Analytics Report 2018 [2].Informationen über Logi AnalyticsNie zuvor war es wichtiger - oder schwieriger -, attraktive Anwendungenmit leistungsstarken, integrierten Analysefunktionen bereitzustellen. Seitüber 17 Jahren unterstützt Logi Anwendungsteams dabei, hoch entwickelteAnalysefunktionen in ihre Anwendungen einzubetten. Logi ist der einzigeAnalytics-Anbieter, der sich in einem lauten, bunten Markt ausschließlichauf die Einbettung von Analysefunktionen in kommerziellen und Enterprise-Anwendungen konzentriert.Die Analyseplattform von Logi - sowohl für Entwickler als auch fürtechnisch weniger versierte Anwender geeignet - sorgt in über 1.800geschäftskritischen Anwendungen für smarte Analysen und wertvolleErkenntnisse. Das Unternehmen hat seinen Sitz in McLean, Virginia (USA)und unterhält Niederlassungen in Irland und England. Weitere Informationenerhalten Sie unter LogiAnalytics.com [1].Pressekontakteloquenza pr gmbhIna Rohe/ Susanne LeistenEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel. +49 89.242038 0E-Mail: mailto:logianalytics@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

