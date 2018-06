Hannover (www.aktiencheck.de) - STADA-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB: Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, stellt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Pharmaunternehmens STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) ein. Er habe bereits darauf hingewiesen (siehe Company News vom 24. Mai 2018), dass mit dem vom hessischen Generikahersteller angestrebten Segmentwechsel in den Genera. [mehr] Raiffeisen Bank International AG Steinhoff: Österreichische Tochter Kika/Leiner gerät in den Fokus der Medien - Aktiennews Wien (www.aktiencheck.de) - Steinhoff: Österreichische Tochter Kika/Leiner gerät in den Fokus der Medien - Aktiennews Diese Woche geriet im Zuge der Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH)-Causa auch die österreichische Tochtergesellschaft Kika/Leiner in den Fokus der Medien, so Eva-Maria Grosse, Finanzanalystin der Raiffeisen Bank International AG. Grund dafür sei der Ausfall der Warenkreditversicherung. Der deutsche Kreditversicherer Euler Hermes habe sich bereits letzten Freitag entschied. [mehr] aktiencheck.de LEONI-Aktie: Aufsichtsrat Karl Hans Konrad Gadesmann kauft Anteile - Aktiennews Nürnberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Autozulieferers und Kabelherstellers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) war zuletzt ein neuer Insiderkauf zu beobachten. Am 04.06.2018 hat Vorstand Karl Hans Konrad Gadesmann ein Paket von 1.401 LEONI-Aktien zum Kurs von 53,46 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 74.897,46 EUR entspricht. Das Geschäft erfolgte in Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms. Fei Teng. [mehr] Kolumnen mehr > Björn Junker Nova Minerals: Exzellente Testergebnisse für Lithiumprojekt Nova Minerals Limited (WKN A2H9WL / ASX NVA) hat sehr positive Neuigkeiten vom Lithiumprojekt Thompson Brothers veröffentlicht. Die Experten des Saskatchewan Research Council haben aus Probematerial von dem Projekt ein Konzentrat herstellen können, das auf einen Gehalt von 6,37 Prozent Lithiumoxid kommt. Die Konzentration wurde unter Standardlaborbedingungen erreicht. Mit den Laborergebnissen ist man im Management von Nova Lithium sehr zufrieden. Die ersten Resultate der Arbeiten beweisen das kommerzielle Potenzial des Projektes, heißt es von Seiten der Company. Man habe gezeigt, dass sich mit dem Material ein hochqualitatives und hochgradiges Spodumen-Konzentrat mit wenig Verunreinigungen herstellen lasse. Die hohe Qualitä. [mehr] Christian Zoller S&P500 vorbörslich bei 2.775 Punkten Der S&P500 ging am Vortag bei 2.772 Punkten aus dem Handel und notiert vorbörslich bei 2.775 Punkten leicht höher. Damit ist die obere Zone des aktuellen Trendkanals erreicht. Von hier ist der US-Index in der Vergangenheit bereits zweimal nach unten abgeprallt. Gelingt diesmal direkt der Durchbruch nach oben, oder dreht der S&P500 erneut nach unten ab? Long-Positionen könnten bereits geschlossen oder mit einem engen Stopp versehen werden. Rückläufe würden sich aber zu einem neuen Long-Einstieg anbieten, solange der Bereich um 2.680/2.700 Punkte hält. Trading-Strategie: 1. Long-Positionen im Bereich von 2.600 Punkten eröffnet. Stopp auf Einstand. Ku. [mehr] Goldaktien seitwärts Der Goldpreis schließt im gestrigen New Yorker Handel unverändert bei 1.296 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.297 $/oz auf dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit seitwärts. Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse) DIW-Chef Marcel Fratzscher: "Der Euro ist eine Erfolgsgeschichte, an der die EZB entscheidenden Anteil hat". Kommentar: Das Budget des DIW dürfte für die nächsten Jahre gesichert sein. Die Edelmetallmärkte Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 35.366. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...