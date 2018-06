Euler Hermes bestätigt erneut BBB Investment-Grade Rating der Grammer AG DGAP-News: Grammer AG / Schlagwort(e): Sonstiges Euler Hermes bestätigt erneut BBB Investment-Grade Rating der Grammer AG 07.06.2018 / 13:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Euler Hermes bestätigt erneut BBB Investment-Grade Rating der Grammer AG Amberg, 7. Juni 2018 - Die Euler Hermes Rating GmbH hat in ihrem aktuellen Bericht das Rating für die Grammer AG bestätigt. Die Bonität von Grammer wird erneut als Investment Grade mit BBB eingestuft. Ausschlaggebend für die positive Einstufung sind aus Sicht der Rating-Agentur die starke Marktposition der Grammer AG im Segment Commercial Vehicles sowie die stetige Verbesserung der Marktposition im Segment Automotive. Dementsprechend erwartet Euler Hermes für die kommenden 12 Monate auch eine stabile Entwicklung des Ratings. Weiter hebt Euler Hermes die gute weltweite Positionierung des Grammer Konzerns mit Entwicklungs- und Produktionskapazitäten in den wichtigsten weltweiten Regionen hervor. Euler Hermes erwartet eine weltweit mittel- bis langfristig moderat positive Absatzentwicklung für Pkw und Nutzfahrzeuge, von der Grammer als Zulieferer profitieren wird. Die Diversifikation über verschiedene Produkte, Kunden und Regionen stellt aus Sicht der Rating Agentur eine weitere Stärke dar. Euler Hermes Rating sieht im Zusammenhang mit der Ankündigung des Übernahmeangebots durch die Jiye Auto Parts GmbH, ein verbundenes Unternehmen des strategischen Partners Ningbo Jifeng aus China, derzeit keine Veranlassung für eine geänderte Risikoeinschätzung. Zusammenfassend bewertet die Ratingagentur das Geschäftsrisiko der Grammer AG unverändert als leicht erhöht. Das Finanzrisiko stellt sich nach Meinung der Analysten aufgrund der befriedigenden Ertragskraft, der stark befriedigenden bis guten Kapitalstruktur- und Verschuldungskennzahlen sowie der guten finanziellen Flexibilität als moderat bis gering dar. Die Grammer AG verfügt außerdem über gute Strukturen, Prozesse und Systeme zur Handhabung operationeller Risiken. Unternehmensprofil Die Grammer AG mit Sitz in Amberg ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von gefederten Fahrer- und Passagiersitzen für On- und Offroad-Fahrzeuge. Im Segment Automotive liefern wir Kopfstützen, Armlehnen, Mittelkonsolen sowie hochwertige Interieurkomponenten und Bediensysteme für die Automobilindustrie an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie. Das Segment Commercial Vehicles umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze (Traktoren, Baumaschinen, Stapler) sowie Bahn- und Bussitze. Mit rund 13.000 Mitarbeitern ist Grammer in 19 Ländern weltweit tätig. Die Grammer Aktie ist im SDAX notiert und wird an den Börsen München und Frankfurt sowie über das elektronische Handelssystem Xetra gehandelt. Kontakt: GRAMMER AG Ralf Hoppe Tel.: 09621 66 2200 investor-relations@grammer.com 07.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Grammer AG Georg-Grammer-Str. 2 92224 Amberg Deutschland Telefon: +49 (0)9621 66-0 Fax: +49 (0)9621 66-1000 E-Mail: investor-relations@grammer.com Internet: www.grammer.com ISIN: DE0005895403, DE0005895403 WKN: 589540, 589540 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 693415 07.06.2018

