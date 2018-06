Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Schwache deutsche Orders trüben Wachstumsaussichten

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich zu Beginn des zweiten Quartals 2018 weitaus schlechter als erwartet entwickelt. Das trübt nach Einschätzung von Volkswirten die Wachstumsaussichten ein, ohne jedoch ein Ende des Wirtschaftswachstums zu signalisieren. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sanken die Bestellungen im April gegenüber dem Vormonat um 2,5 Prozent. Es war der vierte Rückgang in Folge, was es zuletzt 2011 gegeben hat. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Zuwachs von 0,6 Prozent prognostiziert.

Eurozone-BIP wächst im ersten Quartal um 0,4 Prozent

Die Wirtschaft im Euroraum hat im ersten Quartal 2018 spürbar an Schwung verloren. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer dritten Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent. Die zweite Schätzung wurde damit bestätigt, was den Erwartungen von Volkswirten entsprach. Auf Jahressicht betrug das BIP-Wachstum 2,5 Prozent, ebenfalls eine Bestätigung der vorherigen Meldung.

ABN Amro: EZB kündigt nächste Woche APP-Ende an

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Aussage von ABN Amro in der nächsten Woche ein schrittweises Ende ihres Anleihekaufprogramms APP ankündigen. "Es ist aber möglich, dass die EZB ihre Entscheidung wie schon bei früheren Gelegenheiten in zwei Abschnitte einteilt - im Juni könnte die Entscheidung kommen, das Programm zu beenden, und im Juli könnten die Details zum Tapering und den Ankaufvolumina folgen", schreiben die Analysten Nick Kounis und Bill Diviney in einem Kommentar.

Morgan Stanley: EZB-Mitteilung zu APP erst im Juli

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Entscheidungen zur Zukunft des Anleihekaufprogramms APP nach Aussage von Morgan Stanley erst im Juli treffen. Die Analysten der Bank begründen ihre Einschätzung mit der Wachstumsverlangsamung, den US-Einfuhrzöllen und der Unsicherheit im Zusammenhang mit Italien. "Die EZB muss ihre Forward Guidance zu den Ankäufen ändern, aber wir glauben, dass das erst im nächsten Monat passieren wird", heißt es in einem Kommentar von Morgan Stanley.

BayernLB: EZB unbeirrt von Italien und Konjunkturschwäche

Die BayernLB erwartet, dass sich die Europäischen Zentralbank (EZB) bei der Beendigung ihrer Anleihekäufe nicht von den politischen Verhältnisse in Italien und der Konjunkturabschwächung im Euroraum abbringen lassen wird. Analyst Wolfgang Kiener begründet seine Auffassung mit den jüngsten Aussagen von EZB-Chefvolkswirt Peter Praet, der unter Verweis auf die Inflations-, Lohn- und Konjunkturentwicklung im Euroraum gesagt hatte, die EZB werde auf ihrer Sitzung nächste Woche über eine Beendigung der QE-Anleihekäufe im späteren Jahresverlauf diskutieren.

BofaML: EZB kündigt Ende der Anleihekäufe an

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Einschätzung von Bank of America Merrill Lynch (BofaML) in der nächsten Woche mitteilen, dass sie ihre Anleihekäufe nach einem kurzen Tapering in diesem Jahr beendet wird. BofaML begründet diese Einschätzung mit den optimistischen Aussagen des normalerweise sehr vorsichtigen EZB-Chefvolkswirts Peter Praet zu Inflation und Wachstum, und mit den Vorgängen in Italien.

Maas sieht viel Unterstützung für deutschen Sitz im Sicherheitsrat

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich hoffnungsvoll gezeigt, dass Deutschland bei der Abstimmung im UN-Sicherheitsrat am Freitag zu einem nichtständigen Mitglied gewählt wird. "Ich habe bei meinen zahlreichen Gesprächen in den vergangenen Monaten viel Unterstützung und Ermutigung für unsere Vorhaben erfahren", sagte Maas vor seiner Abreise nach New York laut einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz/SNB: Währungsreserven Mai 740,9 Mrd CHF

Schweiz/SNB: Währungsreserven betrugen im Apr 757,2 Mrd CHF

China/Währungsreserven Mai 3,111 Bill USD (Apr: 3,125 Bill USD)

China/Währungsreserven Mai sanken um 14,23 Mrd USD zum Vormonat

