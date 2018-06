Bio-Gate AG: Bio-Gate AG verstärkt Führungsteam DGAP-News: Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges Bio-Gate AG: Bio-Gate AG verstärkt Führungsteam 07.06.2018 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEINFORMATION Bio-Gate AG verstärkt Führungsteam Nürnberg, 7. Juni 2018 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), ein führender Anbieter von antimikrobiellen Produkten und multifunktionalen Oberflächen für die Medizintechnik, setzt die Investitionen in Personal für Marketing und Vertrieb fort. Seit Mai 2018 unterstützt Herr Dr. Amir Al-Munajjed die Bio-Gate AG als neuer Technical Director/CTO. Dr. Al-Munajjed verfügt über eine hohe Expertise auf dem Gebiet der Werkstoffmaterialien und Implantate. Nach Abschluss seines Maschinenbaustudiums zum Diplom-Ingenieur sammelte er als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Forschungsprojekten mit Implantaten medizintechnische Erfahrungen. Nach einem anschließenden Masterstudium der Medizintechnik an der TU München promovierte Dr. Al-Munajjed in Irland im Bereich Implantate und Tissue Engineering. Dr Al-Munajjed war unter anderem als langjähriger Projektleiter und Senior Consultant im internationalen technischen Vertrieb bei der biomechanischen Simulation von Belastungen auf Implantate tätig. Weitere Schwerpunkte seiner früheren Tätigkeiten waren die Leitung eines Forschungslabors, die wissenschaftliche Leitung von Schadensanalysen bei klinischen Reklamationen und die Leitung von Entwicklungs- und Forschungsprojekten von orthopädischen Implantaten. Dr. Al-Munajjed wird eng mit Dr. Peter Steinrücke, Director R&D und Thomas Konradt, Vorstand Business Development, zusammenarbeiten. Die wichtigsten Aufgaben von Dr. Al-Munajjed sind sowohl die zeitnahe Umsetzung von Projekten aus der Forschung und Entwicklung zur Marktreife als auch die Kundenanforderungen, die aus dem Business Development kommen, sachdienlich umzusetzen. Kontakt: Bio-Gate AG Neumeyerstr. 28-34 D-90411 Nürnberg www.bio-gate.de Gerd Rückel rikutis consulting gr@rikutis.de presse@bio-gate.de Tel +49 (0) 6172 807309 Mobil +49 (0)152 34221966 Über Bio-Gate: Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist einer der weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialen und Oberflächen mit antimikrobiellen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel die Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien Kosmetika, Konsum- und Industrieprodukte, wie beispielsweise Farben und Lacke oder Kunststoffe antimikrobiell ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet. Disclaimer: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Bio-Gate AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden. This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The shares in Bio-Gate AG (the "Shares") may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S. persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). The securities have already been sold. Kontakt: Gerd Rückel rikutis consulting - Büro Frankfurt gr@rikutis.de Tel +49 (0) 6172 807309 Mobil +49 (0)152 34221966 www.rikutis.de Rosenweg 2 61381 Friedrichsdorf Germany 07.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bio-Gate AG Neumeyerstr. 28-34 90411 Nürnberg Deutschland Telefon: +49 (0) 911 / 47 75 23 - 100 Fax: +49 (0) 911 / 47 75 23 - 101 E-Mail: marc.lloret-grau@bio-gate.de Internet: www.bio-gate.de ISIN: DE000BGAG981 WKN: BGAG98 Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 693421 07.06.2018

