Dienstag, 12. Juni 2018, 22.25 Uhr, 3sat Erstausstrahlung



Wie lebt es sich, wenn Wasser rationalisiert wird? Kapstadts Bewohner müssen seit Anfang des Jahres aufgrund des massiven Wassernotstands ihren Verbrauch um die Hälfte reduzieren: Maximal 50 Liter pro Tag und Person sind in der Vier-Millionen-Stadt erlaubt, Gärten zu bewässern oder Autos zu waschen ist verboten, die Polizei macht Jagd auf Wassersünder. Die 3sat-Dokumentation "Wassernotstand - Trockenübungen in Kapstadt" von Patrick A. Hafner, am Dienstag, 12. Juni 2018, 22.25 Uhr, zeigt, wie die Menschen am Kap mit der Krise umgehen.



2017 war das regenärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen am Kap vor etwa 100 Jahren. Es wird befürchtet, dass auch die kommende Regenzeit nicht genug Niederschlag bringen wird, um die fast leeren Wasserspeicher aufzufüllen. Kapstadt muss daher kreative Wege gehen, um die Wasserkrise zu überstehen: Das sei typisch für die anpassungsfähigen Kapstädter, sagt Helen Zille, die Ministerpräsidentin von Westkap: "Wir sind sehr gut darin, aus jeder Krise das Beste zu machen."



Doch Tourismusbetriebe und Getränkehersteller sind von den harten Sparmaßnahmen ausgenommen. Und wer es sich leisten kann, kauft sein Trinkwasser beim Händler, der es vom Tankwagen in den Speichertank pumpt. Wer auf diese Art vorsorgen kann, muss sich nicht mit Kanistern beim öffentlichen Brunnen anstellen. Die Bewohner der ärmeren Wohngegenden, wie in den Townships, leiden unter dem rapiden Preisanstieg für Wasser. In zahlreichen Haushalten wurden intelligente Wasserzähler eingebaut, die, sobald das Limit des voreingestellten Bedarfs erreicht ist, das Wasser abstellen. Der betroffene Haushalt bleibt dann vorerst auf dem Trockenen. Der Unmut über diese neue Praxis ist programmiert.



