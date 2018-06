Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--In Deutschland ist bereits jedes dritte kleine oder mittelständische Unternehmen Opfer von Computerkriminalität geworden. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor, für die 300 Firmen befragt wurden. In einer weiteren Befragung gaben 20 Prozent der Großunternehmen an, in den vergangenen zwei Jahren Opfer von Cyberattacken geworden zu sein.

Dabei gehen die Kriminellen immer arglistiger vor. In ihren Methoden sind Betrüger und Hacker äußerst kreativ. Zum Beispiel schleusen sie Viren in die Unternehmens-IT ein, legen diese lahm und erpressen Lösegeld. Oder sie verschaffen sich Zugriff auf die Kundendaten und stehlen sie. Besonders perfide Kriminelle dringen in die Firmen-IT ein und beobachten die Kommunikation zwischen Geschäftsführern und Buchhaltung. Mittels gefälschter E-Mails üben sie hohen Druck auf die Buchhalter aus und drängen sie, auch durch Schmeicheleien, zu Zahlungen auf ihre Betrugskonten. Andere geben sich als Lieferanten aus und versuchen, über gefälschten Dokumenten mit geänderter Bankverbindung an Geld zu kommen.

Das Geld verschwindet in dunklen Kanälen

"Das Geld ist weg. Sie haben keine Chance, dieses Geld wiederzubekommen", berichtet Rüdiger Kirsch vom Kreditversicherer Euler Hermes aus der Praxis. Binnen Minuten würden die Gelder auf andere Kanäle verteilt, ohne Chance auf Nachverfolgung. Kirsch bereitet es große Sorgen, dass es schon heute möglich ist, die Stimmen von Vorgesetzten durch Software beinahe perfekt zu imitieren und damit am Telefon falsche Anweisungen an Mitarbeiter zu geben.

Größtes Einfallstor im Mittelstand für elektronische Sabotage, Betrug und Spionage sind mit Schadsoftware bestücke E-Mails. Sechs von zehn Angriffen erfolgen laut der befragten Unternehmen über diesen Weg. An zweiter Stelle stehen Hackerangriffe auf das IT-System. Generell sind sich die Firmen der hohen Risiken bewusst, die durch die Attacken drohen. Über 70 Prozent meinen, dass die Gefahr in Deutschland eher hoch oder hoch ist. "Cyberkriminalität ist ein Wachstumsmarkt", warnte Oberstaatsanwalt Markus Hartmann bei der Vorstellung der Studie. Er leitet die Ansprechstelle Cybercrime in Nordrhein-Westfalen. "Jedes Unternehmen wird irgendwann gehackt werden", mahnte Hartmann die Wirtschaft.

Die Umfrage zeigt jedoch auch, dass es eine Diskrepanz zwischen realer und gefühlter Bedrohung des eigenen Unternehmens gibt. Nur ein Drittel der Geschäftsführer glaubt, dass die eigene Firma von Hackern ins Visier genommen werden könnte. Drei Viertel meinen, dass sie gut geschützt sind. Doch das Prinzip Hoffnung trügt. Nach Schätzungen des IT-Verbandes Bitkom entstand durch Cyberkriminelle und Sabotage in Deutschland 2016 ein Schaden von 55 Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2018 07:45 ET (11:45 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.