Aufgabe des VDE/FNN ist die Festlegung von technischen Mindestanforderungen für die Gewährleistung des sicheren und zuverlässigen Betriebs der Stromnetze in Deutschland - von der Hoch- und Höchstspannung über die Mittelspannung bis hin zur Niederspannungsverteilungsebene. Was zunächst mit 165 Mitgliedsunternehmen, sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Geschäftsstelle und einer Handvoll Projektgruppen begann, hat sich seitdem erfolgreich entwickelt.

So erschien bereits 2010 die erste VDE-Anwendungsregel aus dem Hause VDE/FNN »Netze zukunftssicher dokumentieren« (VDE-AR-N 4201). Seitdem traten 18 weitere dieser verbindlichen Mindestanforderungen für den Stromnetzbetrieb in Kraft. Dazu kamen über 100 Hinweise und Dokumente, in denen unter anderem Themen wie Batteriespeicher, ...

