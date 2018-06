Der irische Billigflieger Ryanair prüft den Umbau in einen Konzern mit Holdingstruktur. Das macht ihn zwar etwas träger, aber am Ende noch gefährlicher für die Konkurrenz.

Wenn Ryanairchef Michael O'Leary etwas von den Chefs anderer Airlines unterscheidet, dann sind das die derben Sprüche zwischen Kasperletheater und Beleidigung - und dass er selbst seine lautesten Ankündigungen am Ende nicht einhält. Und wer ihm das vorhält erntet dann gern ein: "Wollt Ihr mir vorwerfen, dass ich täglich klüger werde?" Diesen Drang zum Meinungsumschwung zeigt der 57-Jährige derzeit mal wieder deutlicher denn je.

Denn diesmal kassierte er nicht seine Ansicht zu Service-Ankündigungen wie Stehplätzen im Flugzeug, Bezahl-Toiletten an Bord oder einer Business Class, deren Luxus O'Leary mit "Bed and Blowjob" umschrieb. Jetzt geht es um den Kern seines Fluggeschäfts. Aus dem Billigflieger mit zuletzt gut sieben Milliarden Euro könnte das irische Großmaul nun eine Art Konzern machen. "Die Überlegung ist, dass sich die Ryanair Holding innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre wahrscheinlich in eine Holding-Company nicht unähnlich der von (British-Airways-Mutter) IAG entwickeln wird", zitiert ihn das Handelsblatt. Zwar nennt die Linie noch fast keine Einzelheiten - und was sie sagt, wird sie bis zum Start wahrscheinlich noch ein halbes Dutzend Mal verändern - doch der Kern ist: Ryanair will wie IAG eine Dachgesellschaft bilden und daran Töchter hängen von Airlines wie Laudamotion aus Österreich oder Ryanair Sun, oder auch die flugfremden Beteiligungen etwa aus dem Bereich Online-Verkauf oder Hotelgeschäft. Damit würde dann aus der kleinen Verwaltung in einem Gewerkgebiet ein paar Taximinuten vom Flughafen Dublin eine Art Investitionsgesellschaft.

Das würde Ryanair gründlich verändern. Denn dann bekäme jede Tochter einen eigenen Chef mit eigenen Kompetenzen. Im Gegenzug ändert sich der heutige Vorstand zu einer Art Aufsichtsrat. Und weil sich O'Leary nicht länger in alle Details reinhängen könnte, würde das Veränderungstempo naturgemäß etwas geringer. Das zumindest legt die Erfahrung bei IAG nahe. Denn seit hier Willie Walsh nach dem Kauf von Iberia vom Chefsessel bei BA auf den bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...