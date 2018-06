Europäische Unternehmen versuchen in der Zellforschung und Batterieproduktion Fuß zu fassen. Doch die Konkurrenz aus Asien ist groß.

Während die Europäer noch Allianzen schmieden und Aktionspläne verkünden, wird die Liste der Konkurrenten aus Asien in der Batterie- und Zellproduktion immer länger: So erklärte kürzlich der chinesische Elektroautobauer BYD (Build Your Dreams), über eine Zellproduktion in Europa nachzudenken.

"Wir ziehen die Produktion von Batteriezellen außerhalb Chinas in Betracht und das schließt Europa ein", sagte Julia Chen, Vertriebschefin von BYD Batteries der Nachrichtenagentur Reuters. Es gehe sowohl um Batterien für Elektroautos als auch um häusliche Stromspeicher.

Auch CATL (Contemporary Amperex Technology Co) aus China und die großen Anbieter aus Korea, LG Chem, Samsung SDI und SK Innovation, sowie GS Yuasa aus Japan bereiten die Produktion von Zellen vor, die in den kommenden Jahren die Elektroautos von Volkswagen, Daimler oder BMW antreiben könnten.

Die von der Europäischen Kommission im Herbst 2017 angestoßene Initiative, mit europäischen Unternehmen der Auto- und Chemieindustrie eine Batteriezellfertigung auf die Beine zu stellen, kommt unterdessen nur langsam voran. Die Zellen sind das Herz der Batterien, sie sind für die Reichweite entscheidend. Bis 2025 könnten nach EU-Schätzung zehn bis zwanzig große Zellfabriken gebraucht werden - für ein Marktvolumen von dann 250 Milliarden Euro.

Mitte Mai veröffentlichte EU-Energiekommissar Maros Sefcovic einen Aktionsplan, mit dem Forschung und Entwicklung gefördert, Rohstoffbeschaffung oder Finanzierung geprüft werden sollen. "Wir müssen schnell sein, weil wir in einem globalen Rennen sind", sagte Sefcovic in Brüssel. "Wir müssen die technologische Abhängigkeit von ...

