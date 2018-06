New York (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse des Analysten Michael J. Yee von Jefferies & Co: Michael J. Yee, Aktienanalyst von Jefferies & Co, rät Investoren laut einer Aktienanalyse die Aktien des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) weiterhin zu kaufen. Nach der Zulassung von Mylan's Neulasta-Biosimialr halten die Analysten von Jefferies & Co an ihrer Investmentthese für die Aktien von Amgen Inc. fest. Die Nachricht sei vo. [mehr] Nord LB PATRIZIA Immobilien-Aktie: Mehr als Vervierfachung des operativen Ergebnisses in Q1 - Aktienanalyse Hannover (www.aktiencheck.de) - PATRIZIA Immobilien-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der NORD LB: Michael Seufert, Aktienanalyst der NORD LB, hält an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie der PATRIZIA Immobilien AG (ISIN: DE000PAT1AG3, WKN: PAT1AG, Ticker-Symbol: P1Z) fest. Das Unternehmen habe Immobilien-Transaktionen im Wert von insgesamt EUR 0,7 Mrd. in Q1 verbuchen können. Das Transaktionsvolumen der ersten drei Monate 2018 habe damit den Wert der Vorjahresperiode . [mehr] FONDS professionell Deutsche Bank setzt die Segel mit Marketingkampagne - Aktiennews Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank setzt die Segel mit Marketingkampagne - Aktiennews Mitten in ihrer Dauerkrise lanciert die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) eine neue globale Marken-Kampagne, so die Experten von "FONDS professionell". Weltumseglerin Laura Dekker solle helfen, das angeschlagene Image des Unternehmens aufzupolieren. Die Deutsche Bank versuche, mit einer neuen weltweiten Marken-Kampagne ihr ramponiertes Öffentlichkeitsbild abzuschü. [mehr] Kolumnen mehr > Jürgen Sterzbach Kakao: Fällt runter wie ein Stein Bis zu 500 Gramm kann eine Kakaobohne bei der Ernte wiegen. Weitaus schwerer wiegt sie derzeit an der Börse. Wie ein Stein fällt der Preis dort nach unten und erfüllt unsere Erwartungen. Der vorgestellte Kakao Short steht dadurch in einer Reihe mit den erfolgreichsten Rohstoffe-und-Devisen-Ideen dieses Jahres. Big picture: Der Kakaopreis bleibt in diesem Jahr den Extremen treu. Waren die Notierungen zwischen Mitte Dezember und Ende April um mehr als 60 Prozent auf ein Hoch bei fast 3000 US-Dollar gestiegen, so kehrte sich diese Bewegung mittlerweile ins schiere Gegenteil um. Seit Ende April bis heute fiel der Kakaopreis um mehr als 20 Prozent. Dieser Tendenz kam. [mehr] Nova Minerals: Exzellente Testergebnisse für Lithiumprojekt Nova Minerals Limited (WKN A2H9WL / ASX NVA) hat sehr positive Neuigkeiten vom Lithiumprojekt Thompson Brothers veröffentlicht. Die Experten des Saskatchewan Research Council haben aus Probematerial von dem Projekt ein Konzentrat herstellen können, das auf einen Gehalt von 6,37 Prozent Lithiumoxid kommt. Die Konzentration wurde unter Standardlaborbedingungen erreicht. Mit den Laborergebnissen ist man im Management von Nova Lithium sehr zufrieden. Die ersten Resultate der Arbeiten beweisen das kommerzielle Potenzial des Projektes, heißt es von Seiten der Company. Man habe gezeigt, dass sich mit dem Material ein hochqualitatives und hochgradiges Spodumen-Konzentrat mit wenig Verunreinigungen herstellen lasse. Die hohe Qualitä. [mehr] S&P500 vorbörslich bei 2.775 Punkten Der S&P500 ging am Vortag bei 2.772 Punkten aus dem Handel und notiert vorbörslich bei 2.775 Punkten leicht höher. Damit ist die obere Zone des aktuellen Trendkanals erreicht. Von hier ist der US-Index in der Vergangenheit bereits zweimal nach unten abgeprallt. Gelingt diesmal direkt der Durchbruch nach oben, oder dreht der S&P500 erneut nach unten ab? Long-Positionen könnten bereits geschlossen oder mit einem engen Stopp versehen werden. Rückläufe würden sich aber zu einem neuen Long-Einstieg anbieten, solange der Bereich um 2.680/2.700 Punkte hält. Trading-Strategie: 1. Long-Positionen im Bereich von 2.600 Punkten eröffnet. Stopp auf Einstand. Ku. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...