Wien (pta026/07.06.2018/14:00) - Der Aufsichtsrat der S IMMO AG hat in der heutigen Sitzung die Mandate von Vorstandsvorsitzenden Mag. Ernst Vejdovszky und Mag. Friedrich Wachernig bis 30.06.2021 verlängert.



Ernst Vejdovszky ist seit Gründung der Sparkassen Immobilien AG - dem Vorläufer der heutigen S IMMO AG - im Vorstand der Gesellschaft, seit 2013 als Vorstandsvorsitzender. Er verantwortet unter anderem die Ressorts Finanzen und Akquisition sowie den Markt Deutschland.



Friedrich Wachernig ist seit 2007 im Vorstand der S IMMO AG und verantwortet unter anderem die Projektentwicklung, das Asset Management in Österreich und CEE sowie die Personalagenden.



