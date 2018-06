Zürich - Die Partnerschaft der Management- und Technologieberatung BearingPoint hat turnusgemäss einen neuen Managing Partner gewählt: Kiumars Hamidian wird zum 1. September 2018 die Nachfolge von Peter Mockler antreten, der nach drei Amtszeiten nicht mehr zur Wiederwahl stand.

Kiumars Hamidian gehört dem Unternehmen seit 22 Jahren an, seit 2002 als Partner. 2016 wurde er in das globale Management-Team berufen. Er ist zudem firmenweiter Leiter der Service Lines, Leiter der GCR-Region (Deutschland, Tschechien, Rumänien) und verantwortet sowohl die Innovationsprozesse als auch die Ventures-Aktivitäten von BearingPoint. Nach seinem Masterabschluss in Industrial Economy ist Kiumars Hamidian 1993 in die Unternehmensberatung eingestiegen.

"Ich freue mich sehr darüber, dass mir die zukünftige Leitung von BearingPoint anvertraut wird, und ich werde mich voll und ganz für den langfristigen Erfolg unserer Kunden und unserer Partnerschaft einsetzen", sagt Kiumars Hamidian. "Wir haben Top-Talente und ...

