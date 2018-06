Europäische Aktienmärkte eröffnen deutlich höher, UK100 schwächelt etwas DE30 nimmt zweiten Ausbruchsversuch an der 12.900 Punkte-Marke vor Banken größte Gewinner nach schärferer EZB-Rhetorik

Zusammenfassung:Die verbesserte Stimmung in den USA führte zu Zuwächsen während der Asien-Sitzung und zu einer grünen Eröffnung an den europäischer Aktienmärkten, obwohl einige Mitglieder der Europäischen Zentralbank, darunter der Chefökonom Peter Praet, signalisierten, dass bald eine Debatte über einen möglichen Ausstieg des Anleihekaufprogramms stattfinden könnte. Dies sorgt bei den Anlegern zweifellos für Gesprächsstoff und die Mehrheit von ihnen erwartet jetzt, dass die EZB ihre Entscheidung nächsten Donnerstag bekannt gibt. Auch wenn der Geldhahn möglicherweise schon bald abgeschaltet wird, scheinen die Anleger von ihren Pendants aus den USA entmutigt zu werden. Infolgedessen versucht der deutsche Leitindex erneut die 12.900 Punkte zu durchbrechen, im Moment sieht das allerdings nicht so einfach aus. Abschließend ist anzumerken, dass der britische ...

