DGAP-Media / 2018-06-07 / 14:13 *Unternehmen: ARHT Media Inc.* *WKN:* *A2H8Y7* *Anlass der Studie: Update* *Empfehlung: Strong Buy* *Kursziel mittelfristig: 2,00 EUR* *Kursziel langfristig: 4,00 EUR* *Große Fortschritte bei ARHT Media! * *Einnahmen durch Investmentbanken erzielt - weitere Kunden aus der Finanzbranche sollen folgen* Unser Tech Top-Pick ARHT Media (WKN A2H8Y7) [1] veröffentlichte heute positive News zur zukünftigen Unternehmensentwicklung. ARHT Media (WKN A2H8Y7) [1] ist es gelungen, einen neuen Markt für ihre holografischen Produkte zu erschließen. *Investmentbanken erste Kunden aus Finanzbranche* Als erste Kunden im riesigen Markt der Finanzbranche, konnte ARHT Media (WKN A2H8Y7) [1] eine Vereinbarung mit gleich zwei Investmentbanken zur Nutzung von ARHT's patentierten Hologrammen erzielen. Die voraufgezeichneten Hologramme wurden in New York und Hongkong aufgenommen und auf separaten Veranstaltungen in Berlin und Singapur sowie in Sydney, Melbourne und Brisbane ausgestrahlt. Weiter sollen die Hologramme auf mehreren Veranstaltungen rund um den Globus bei den Investmentbanken zum Einsatz kommen. *Regelmäßige Einnahmen durch Zusammenarbeit erwartet* Für die bereits durchgeführten Veranstaltungen hat ARHT Media (WKN A2H8Y7) [1] bereits jetzt eine Vergütung von 206.000 CAD erhalten. Man befindet sich mit den Investmentbanken zudem in Gesprächen, über die Ausweitung der Zusammenarbeit durch zusätzliche Live Auftritte und Event-Präsentationen. Sollte es dazu kommen, beschert diese Vereinbarung regelmäßig wiederkehrende Einnahmen für ARHT Media (WKN A2H8Y7) [1]. *Expansion in andere Märkte geplant* Nach der Zusammenarbeit mit japanischen Kinobetreibern und dem Engagment des Ethereum Mitbegründers Anthony Diiorio, ist es ARHT Media (WKN A2H8Y7) [1] gelungen, seinen Kundenkreis weiter auszubauen. Weitere Expansionen unter anderem in der Filmbranche sind bereits geplant. *ARHT CEO Larry O'Reilly sagte zur abgeschlossenen Vereinbarung:* "Wir sind sehr erfreut über die Fortschritte, die wir in unseren Fokussebenen erzielen, insbesondere auf dem Markt für Finanzinstitute, wo unser Ziel, wiederkehrende Erträge mit hohen Margen aufzubauen, zunehmend an Bedeutung gewinnt. Wir sind sehr zuversichtlich hinsichtlich der Wachstumschancen, die sich für uns ergeben, basierend auf der robusten und wachsenden Pipeline von Möglichkeiten, an denen wir arbeiten." *ARHT Media hat durch die Vereinbarung mit den beiden großen Investmentbanken gleich zwei große Schritte in seiner Entwicklung unternommen. Zum einen konnte der Finanzsektor als weiterer Kundensektor hinzugewonnen werden. Sollte auch die Vereinbarung über eine längerfristige Zusammenarbeit mit den Banken zustande kommen, hätte ARHT Media regelmäßige hohe Einnahmen vorzuweisen.* *Auch wenn der Kurs der Aktie in den letzten Wochen unter Druck geraten ist, ändert dies nichts an der einmaligen Technologie die ARHT Media entwickelt hat. Immer mehr Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen werden auf ARHT Media aufmerksam. Wir sehen daher ARHT Media für den Rest von 2018 sehr gut aufgestellt und erwarten weiteren Newsflow in den kommenden Wochen.* *Nutzen Sie jetzt die Chance, sich noch günstig zu positionieren!* LINK - zu unserer ausführlichen Erstempfehlung mit allen Hintergrundinfos! [2] Aktien.Diamonds ist ein Produkt der First Marketing GmbH Botheplatz 34/1 69126 Heidelberg Webseite: www.aktien.diamonds *Rechtliche Hinweise/Disclaimer der First Marketing GmbH* Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der First Marketing GmbH. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar. *1. Allgemeine Angaben* Der "Aktien.Diamonds" ist eine Marke der First Marketing GmbH, Botheplatz 34/1, 69126 Heidelberg, www.first-marketing.de [3], ("First Marketing"). Die First Marketing kann auch unter anderen Marken Veröffentlichungen vornehmen. Die First Marketing hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher "Finanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der First Marketing regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958. *2. Vergütung und Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenskonflikte:* Die First Marketing erhält für die Vorbereitung, die Verbreitung und Veröffentlichungen ihrer Publikationen sowie für andere Dienstleistungen eine Vergütung. Diese Vergütung kann durch die Unternehmen über die die First Marketing Informationen veröffentlicht, durch mit diesen Unternehmen verbundene Dritte oder sonstige Dritte, die ein Interesse in Bezug auf die besprochenen Unternehmen verfolgen, erfolgen. Dadurch besteht ein Interessenkonflikt der First Marketing. Dieser kann zunächst dadurch begründet werden, dass die First Marketing im Interesse ihres Auftraggebers ihre Ausführungen vornehmen könnte. Die Auftraggeber oder ihnen nahestehende Personen bzw. Unternehmen können zum Zeitpunkt dieser Beauftragung Aktien des besprochenen Unternehmens halten und können daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung interessiert sein. Sie können aber auch daran interessiert sein, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen. Durch die Besprechung des Unternehmens können jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben. First Marketing, deren Mitarbeiter oder Gesellschafter sowie Personen bzw. Unternehmen die an der Erstellung der Veröffentlichungen beteiligt sind können zum Zeitpunkt der Veröffentlichung direkt oder indirekt Aktien an dem Unternehmen über welche im Rahmen der Internetangebote berichtet wird. Dies ist regelmäßig der Fall. Dies begründet ebenfalls eine Interessenkollision. Solche Beteiligungen können erhöht oder verkauft werden, wobei insbesondere von einer erhöhten Handelsliquidität profitiert werden würde. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen. Angaben zu möglichen Interessenkonflikten gemäß § 85 Absatz 1 WpHG und Artikel 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Delegierte Verordnung (EU) 2016/958: Gemäß § 85 Wertpapierhandelsgesetz und Finanzanalyseverordnung besteht u. a. die Verpflichtung, bei einer Finanzanalyse auf mögliche Interessenkonflikte in Bezug auf das analysierte Unternehmen hinzuweisen. Ein Interessenkonflikt wird insbesondere vermutet, wenn das die Analyse erstellende Unternehmen * an dem Grundkapital des analysierten Unternehmens eine Beteiligung von mehr als 5% hält, * in den letzten zwölf Monaten Mitglied in einem Konsortium war, das die Wertpapiere des analysierten Unternehmens übernommen hat, die Wertpapiere des analysierten Unternehmens aufgrund eines bestehenden Vertrages betreut, * in den letzten zwölf Monaten aufgrund eines bestehenden Vertrages Investmentbanking-Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen ausgeführt hat, aus dem eine Leistung oder ein Leistungsversprechen hervorging, * mit dem analysierten Unternehmen eine Vereinbarung zu der Erstellung der Finanzanalyse getroffen hat, * und mit diesem verbundene Unternehmen regelmäßig Aktien des analysierten Unternehmens * oder von diesen abgeleitete Derivate handeln, oder der für dieses Unternehmen zuständige Analyst sonstige bedeutende finanzielle Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen haben, wie z.B. die Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen. Die First Marketing GmbH verwendet für die Beschreibung der Interessenskonflikte gemäß § 85 Absatz 1 WpHG und Artikel 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 folgende Keys: Key 1: Das analysierte Unternehmen hat für die Erstellung dieser Studie aktiv Informationen bereitgestellt. Key 2: Diese Studie wurde vor Verteilung dem analysierten Unternehmen zugeleitet und im Anschluss daran wurden Änderungen vorgenommen. Dem analysierten Unternehmen wurde dabei kein Research-Bericht oder -Entwurf zugeleitet, der bereits eine Anlageempfehlung oder ein Kursziel enthielt. Key 5: First Marketing GmbH und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen und/oder der Ersteller dieser Studie hat Aktien des analysierten Unternehmens vor ihrem öffentlichen Angebot unentgeltlich oder zu einem unter dem angegebenen Kursziel liegenden Preis erworben. Key 11: First Marketing GmbH und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen und/oder der Ersteller dieser Studie hält an dem analysierten Unternehmen eine Nettoverkauf- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Unternehmens über- schreitet.

