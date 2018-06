An der Wall Street knallen die Sektkorken, in Frankfurt herrscht Katerstimmung. Während der Dow Jones am Mittwoch 340 Zähler zulegte, kommt der DAX am Donnerstag nicht vom Fleck. Offensichtlich will niemand vor dem anstehenden G7-Gipfel ins Risiko gehen. Darüber hinaus werfen die Sitzungen von EZB und fed ihre Schatten voraus. dei wichtigsten Notenbanken der Welt treffen sich kommende Woche.

