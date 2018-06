Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 14. Juni 2018 (Woche 24)/07.06.2018



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck



Geplante Themen:



Farbenmeere und Lichternebel - das Spiel mit der Wahrnehmung von US-Künstler James Turrell im Museum Frieder Burda in Baden-Baden.



"Ein Mann seines Wortes" - Wim Wenders Dokumentarfilm über Papst Franziskus jetzt im Kino.



Marktplatz der Modernen Kunst - mit "Kunscht!" unterwegs auf der internationalen Kunstmesse Art Basel.



Mäuseorchester und Seelenfänger - Deutschlandpremiere der Fantasy-Oper "Coraline" am Theater Freiburg.



