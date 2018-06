An der Wall Street dürften die Anleger optimistisch bleiben. Nach den starken Kursgewinnen zur Wochenmitte jedoch könnten die Kursgewinne am Donnerstag erst einmal etwas moderater ausfallen. So taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial und eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn lediglich 0,20 Prozent höher bei 25 199 Punkten.

Die Technologie-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite dürften derweil auf Rekordkurs bleiben. Anleger setzten weiterhin auf eine anhaltend robuste Weltkonjunktur, sagten Börsianer.

Gefragt sind Papiere des Industriekonzerns Fortive, der sein Geschäft mit einer Milliardenübernahme stärken will. So soll das Sterilisations-Geschäft der Johnson & Johnson-Tochter Ethicon übernommen werden. Für das Geschäft mit einem Umsatz von rund 775 Millionen US-Dollar im vergangenen Jahr will Fortive etwa 2,7 Milliarden Dollar in bar bezahlen. Die Transaktion muss noch von den Behörden genehmigt werden.

Vorbörslich unter Druck gerieten die Aktien des Solarmodulherstellers First Solar nach Verkaufsempfehlungen von Goldman Sachs und einer weiteren Adresse. Goldman-Experte Brian Lee ist für den gesamten Sektor skeptisch und rechnet im zweiten Halbjahr mit Überkapazitäten. Begrenztes Potenzial für die Gewinnerwartungen und Bewertungsdruck sorgten für ein eher unattraktives Chance/Risiko-Verhältnis der Aktien./la/ag/bek/fba

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0156 2018-06-07/14:59